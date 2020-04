Fotbalisté mohou trénovat, ale ligu hrát ještě dlouho nepůjde

Vláda na svém úterním jednání sice rozhodla, že od pondělí 20. dubna se profesionální sportovci mohou vrátit ke společnému tréninku.

„S vyloučením veřejnosti a za přesně definovaných podmínek,“ upřesnil vicepremiér vlády Karel Havlíček.

Jenže hrát ligu od poloviny května, jak by si vedení soutěže přálo, nepůjde.

Sportovní akce budou povoleny až od 8. června a to jen do počtu padesáti osob. Toto omezení pořádat ligové utkání vylučuje. To by fotbal musel dostat výjimku.

Všechno samozřejmě závisí na vývoji epidemie koronaviru. Není vyloučeno, že se situace změní k lepšímu a sportovní akce půjdou pořádat víc a i s větším počtem osob.

Když 12. března došlo k pozastavení ligy, Ligová fotbalová asociace (LFA) spočítala, že k uskutečnění utkání by bylo zapotřebí aspoň sto lidí.

Šestatřicet hráčů, trenéři, asistenti, zdravotníci, lékaři, maséři, rozhodčí, nutný počet pořadatelů... atd. Vejít se do padesáti osob je nemožné.