Hlas proti. Když se liga rozběhne, bude neregulérní, tvrdí kouč Opavy

Pět týdnů má fotbalová liga nucenou přestávku. Nejenže se nehrají zápasy, mužstva ani společně netrénují. „Začne se, nebo ne?“ jsou všichni v napětí.

„Velká nejistota. Kdy se začne a jestli se vůbec začne. Tak dlouhou přestávku jsem nezažil. Dovedu si představit, jak se hráč cítí, když pět týdnů nemá míč... Je to nepříjemná situace,“ říká Balcárek pro klubový web.

Pokud by se hráči „vrátili“ do práce, zbývajících jedenáct kol základní části, nadstavbu a někteří baráž o udržení mezi elitou, což se může týkat právě Opavy, by museli zvládnout během osmi týdnů.

„Náš realizační tým pracuje s tím, že se hrát začne. Jsem v kontaktu s hráči, voláme si s dalšími trenéry. Ale pokud se to rozběhne, s fotbalem to nebude mít nic společného,“ tvrdí Balcárek.

Proč ne? Vždyť pro všechna mužstva to bude stejné, nikdo nebude rozehraný. Opavský kouč vidí úskalí v rozdílné šíři a kvalitě kádrů.

„Pokud se bude hrát středa - sobota, nebo středa - neděle, už nepůjde o plnohodnotnou hru. Většina mužstev nemá tak široký kádr. Bude to znehodnocené, a pokud se začne, z mého pohledu bude soutěž neregulérní,“ tvrdí Balcárek.

„Kluci jsou trénování, ale nynější pauza, která vznikla, je nepříjemná. Představa, že ve středu hrajeme doma s Karvinou, ve čtvrtek máme pozápasový trénink a druhý den po zápase v pátek bychom měli hráče posadit do autobusu na šestihodinovou cestu do Teplic, kde bychom hráli v sobotu, je fakt složitá,“ vysvětluje opavský kouč.

Vedení ligy se řídí pokyny Evropské fotbalové unie (UEFA), která na jednotlivé země apeluje, aby se sezona dohrála. I bez diváků a klidně i během července, pokud se to nestihne do 30. června, což je ve fotbale datum, které je hranicí mezi dvěma ročníky.

Ředitel soutěže Tomáš Bárta vypracoval metodický plán, podle kterého by se mužstva mohla vrátit ke společné přípravě. Doporučuje se v něm, aby hráče rozdělila na několik skupin po šesti až osmi. Záleží na tom, jak vláda uvolní některá opatření týkající se sportování.

„Řeknu svůj osobní názor. Ve chvíli, kdy ve světě umírá spousta lidí, by se mělo spíš řešit, aby se věci vrátily do zdravé kondice. Ať už jde o hráče i kluby vzhledem k finančním záležitostem, protože pro ně to bude velice těžké. Spíš bych to směřoval k tomu, aby nějakým způsobem začala nová sezona,“ prohlásil Balcárek.

Nadstavba je paskvil Rozhovor s Janem Nezmarem Jan Nezmar (vlevo) a trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho pohled je podobný tomu, který na začátku dubna prezentoval slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar. A v českém fotbale vzbudil neklid. „Pokud ligu dohrávat, tak bez nadstavby. A nebo sezonu odepsat a soustředit se na tu příští a kvalifikace evropských pohárů, které jsou pro české kluby důležité.“

Balcárek dál říká: „Hlavní je teď nastavit, co dál. Mělo by přijít jasné stanovisko, aby kluby věděly buď ano, bude se hrát, nebo ne. Pokud se opět začne hrát a někde se objeví nákaza, zase se to stopne a někdo půjde do karantény. Neustále se to bude prodlužovat, a pak by v podstatě hned měla odstartovat nová sezona?“

Je jasné, že pokud se soutěž rozběhne, přestávka mezi letošním ročníkem a tím následujícím bude minimální.

„Nedovedu si to představit, protože hráč potřebuje regeneraci po bloku, který má nastat. My bychom měli odehrát jedenáct utkání středa - sobota, pak navíc třeba baráž. Jak by měl hráč vstoupit do další sezony bez regenerace? To se hned projeví na jeho zdravotním stavu.“