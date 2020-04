Nezmar versus Šádek. Co sezona, jak s nadstavbou, reagovali zástupci týmů

„Je to paskvil, nejradši bych si nafackoval,“ řekl Nezmar o nadstavbové části.

„Variantu dohrání ligové sezony bez nadstavby si představit v žádném případě nedovedu. Myšlenky na její zrušení v této době, bez hlubší analýzy, tedy kategoricky odmítáme,“ zdůraznil plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

Plzeň je jediným soupeřem Slavie v boji o titul, jedenáct kol před koncem ztrácí osm bodů, byť před startem jara to bylo šestnáct.

Před třemi týdny se liga zastavila, zápasy nelze odehrát kvůli vládnímu opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19.

Mužstva společně netrénují, každým týdnem, který bez fotbalu uplyne, se dohrání sezony dostává na hranu, byť je tu prostor minimálně do konce června. Fortuna liga i český pohár potřebují k dokončení sezony čtrnáct termínů.

Otázka pro kluby tedy zní: Jak byste chtěli sezonu dojet? Ukončit hned? Vzít aktuální tabulku jako konečnou a dát titul Slavii, nechat sestoupit Příbram?

Druhý dotaz se týká nadstavby: Vyhovuje vám nadstavba, o které Jan Nezmar řekl, že je to paskvil?

Slavia Jan Nezmar, sportovní ředitel

1. „Pokud sezonu nepůjde dohrát, osobně bych ji ukončil ve stavu, v jakém je. Na druhou stranu chápu partnery asociace, že chtějí sezonu dohrát, aby mohli prezentovat svoje jméno. Nicméně jsem přesvědčený, že i oni chtějí především to, aby se fotbal u nás hrál na kvalitní úrovni i v dalších letech. Nemusíte udělit Slavii titul, protože je to druhořadé. Důležitá je budoucnost.“

„Rozpustil bych to. Dal hráčům dovolenou. Stejně se nedá pořádně trénovat. Odpočinou si, pokud to půjde, od druhé poloviny května a v červnu pořádně potrénujeme, na konci června a v červenci - pokud to situace dovolí - dohrajeme zbylých šest zápasů základní části (třeba dokonce i s fanoušky) a plynule se v srpnu pustíme do kvalifikace o Evropu a do další sezony.“

2. „Nejradši bych si nafackoval, že jsem jako člen ligového výboru zvedl ruku pro zřízení nadstavbové části. Byl jsem funkcionářský janek, který si naivně myslel, že to klubům přinese veliké peníze.“

Plzeň Adolf Šádek, generální manažer

1. „Variantu dohrání ligové sezony bez nadstavby si představit v žádném případě nedovedu. Není to možné. Máme zde schválený herní model ligy, který je jasně daný. Nezapomínejme ani na smluvní vztahy s partnery, jsou zde držitelé televizních práv, všechno dopředu jasně dané a smluvně vázané. Za nás tedy určitě ne.“

2. „Jan Nezmar byl členem Ligového výboru LFA, který odsouhlasil a odhlasoval současný model ligy. Zároveň bylo stanoveno, že si nadstavbu vyhodnotíme po třech letech jak z hlediska sportovního, tak ekonomického. Myšlenky na její zrušení v této době, bez hlubší analýzy, tedy kategoricky odmítáme.“

Jablonec tiskový mluvčí Tomáš Bergman

1. „To musí vyřešit majitelé klubů na jednání s Ligovou fotbalovou asociací. Na tyto otázky nelze v současné situaci odpovědět.“

2. „Teď to není téma, které je nutné řešit.“

Baník Ostrava Michal Bělák, výkonný ředitel



1. „Máme za to, že pro dohrání ligy bez nadstavbové části je třeba souhlas všech 32 klubů. A v rámci rozehrané soutěže si nemyslíme, že by bylo průchodné, aby se odhlasovalo dohrání bez nadstavby. Nedovedeme si představit, že by byl výsledek volby 32:0.“ zdroj: isport.cz

2. „Nadstavba byla prezentována jako přínos pro kluby: více atraktivních zápasů mělo znamenat ekonomické plus. Ale ta pozitiva zatím kluby nepocítily, byť je doba na nějaké zhodnocení krátká a současná situace je opravdu mimořádná. A co se týče rozhodování o budoucím modelu, asi by se to nemělo dít za těchto podmínek, kdy nikdo z nás neví, co se bude dít za pár týdnů.“



Mladá Boleslav Jiří Koros, tiskový mluvčí

1. „Jestliže bude možné sezonu dohrát, je nutné dodržovat smlouvy, z nichž plynou povinnosti pro partnery asociace i naše. Liga by se měla dohrát tak, jak je nyní nastaveno. Nechceme se dostat do situace jako hokej, který musel sezonu zrušit.“

2. „Náš pohled na nadstavbu zůstává dlouhodobě stejný, má naši podporu. Přináší více zápasů a soutěž je víc atraktivní.“

Slovácko Veliče Šumulikoski, sportovní manažer

1. „Těžko můžeme předbíhat. Až se virus zvládne, můžeme se bavit o dalších věcech, teď umírají lidé, to musí jít fotbal stranou. Není to sranda.“

„Ukončit hned není řešením. Jde přece třeba o sponzory, kteří do ligy dali peníze. Chtěli by po takovém řešení dát ty peníze znovu? K tomuto krajnímu kroku se dá přistoupit vždycky, tak bych se tím teď vůbec nestresoval. Nejdřív je potřeba rozmýšlet, jestli začít bez diváků. Přece jen lidé budou ještě nějakou dobu doma, tak aby se nenudili, můžou se dívat na fotbal v televizi.“

„Kdy začít? To záleží na vývoji epidemie a vládních opatření. Až bude schválená nějaká změna, budou hráči potřebovat aspoň dva tři týdny společné přípravy, teď trénují individuálně, bez míče. Každopádně bych se snažil sezonu nějakým způsobem dohrát, klidně systémem středa - sobota. A vůbec bych neviděl problém v tom, kdyby pak byl třeba jen týden volna mezi současným a dalším ročníkem ligy.“

2. „Zase jde o peníze, všechno souvisí se vším. Ten projekt, předpokládám, vznikl proto, že pro sponzory a televize jsou další zápasy atraktivní. Je taky otázka, na kolik let je ten projekt garantovaný. A třeba pro malé kluby je atraktivní, když se jim povede vystoupit jednou za pět let výš a budou hrát víckrát s velkokluby. Samozřejmě chápu, že velké kluby na to můžou mít jiný pohled.“

Liberec Pavel Hoftych, trenér

1. „Pevně věřím, že sezonu dohrajeme. I díky tomu, že UEFA a FIFA udělaly kroky k prodloužení sezony. Zaprvé odložením Eura, zadruhé určitým protažením a modelem, kdy by se soutěž třeba hrála až do července. Navíc je tam legislativní návrh, aby hráči, kterým končí 30. června smlouva, mohli v klubech pokračovat až do dohrání soutěže.“

2. „Myslím, že dveře jsou otevřené. Pevně věřím, že prostor je, že se situace zlepší a uklidní. Že soutěž bude moci být dohrána. Souhlasím se slovy šéfa LFA Dušana Svobody, že pokud fotbal bude schopný začít a soutěž dohrát, tak to bude i dobrý impuls pro lidi, že se situace lepší. Jednoznačně jsem pro dohrání soutěže. Všichni se těšíme, že zase budeme moci být na hřišti.“

České Budějovice Martin Vozábal, generální manažer

1. „Teď neumím odpovědět. Až přestanou umírat lidi a stav republiky bude takový, že budeme schopni hrát fotbal, tak si můžeme sednout a uvidíme, kolik toho zvládneme odehrát. Teď bych ligu nekončil. Ukončit ji můžeme vždy. A kdybychom museli? Ani nic jiného nezbude než vzít aktuální tabulky.

Ale teď není podstatné, jestli do historických tabulek půjde, že jsme skončili na osmém místě, nebo se ročník anuluje. Dát titul Slavii, nechat sestoupit Příbram? Těžké rozhodování, při kterém někdo bude naštvaný a někdo ne. Nezávidím lidem, kteří to rozhodnou. Jsme rádi, že se nás taková rozhodnutí netýkají.“

2. „Pro nás je nadstavba něco, co jsme loni sledovali v televizi. Nehrál jsem to ani jako hráč, ani teď ve vedení klubu. Proto to nemůžeme ani hanit, ani podporovat. Každý na to má nějaký názor. Sto lidí, sto názorů.“

Sparta František Čupr, generální ředitel

1. „Nepřijde mi vhodné a férové, aby se během rozehrané sezony měnila pravidla. Takže za Spartu říkám, že by se jaro mělo dohrát podle platných pravidel a schváleného schématu. Nebo se nedohraje vůbec.“

2. „Když se o nadstavbě rozhodovalo, nebyl jsem u toho, proto neznám všechny argumenty pro a proti. Sportovní ředitel Slavie pan Nezmar má vyhraněný názor, já bych spíš uvítal, aby si kluby sedly za jeden stůl se zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA). Abychom si vyslechli jejich stanovisko, abychom slyšeli, co říkají sponzoři, projednali věc ze všech úhlů a pak následně přijali rozhodnutí.“

Olomouc Alice Zbraňková, tisková mluvčí

„V současné chvíli klub nechce spekulovat o tom, v jaké podobě by se sezona měla dohrát.“

Bohemians Darek Jakubowicz, ředitel klubu

1. „Variant se moc nenabízí, odehrát jen třicet kol a ukončit to nejde, protože tahle možnost je napadnutelná. Někomu bude chybět bod k záchraně, někomu do pohárů a rozhodnutí napadne, když máme v řádech, že se hraje nadstavba. Za mě tahle možnost neexistuje. Takže dohrát i s nadstavbou. Nebo ukončit hned, což by znamenalo anulování zápasů. Takže by nemohl být vyhlášený mistr a nikdo by nesestoupil.“

2. „Pro nás nadstavba znamená, že náklady na mužstvo rozprostřeme do víc zápasů, máme i vyšší plnění od partnerů. Pro kluby, které nehrají evropské poháry, není sezona tak nabitá, pro nás je nadstavba jen dobře.“

Teplice Petr Hynek, ředitel klubu

1. „Sezonu chceme dokončit, pokud to bude možné. Jestli hrát bez fanoušků? Sport se dělá pro lidi, ale máme taky smlouvy s partnery, které se musí plnit. A když fanoušci neuvidí jejich loga na stadionu, mohli by je vidět v televizi. Pokud se liga nedokončí, až pak se bavme o variantách, co s tím.“

2. „Všichni jsme si ji odsouhlasili, odehrála se zatím jen v jedné sezoně. A jen proto, že vypukla pandemie a liga se zastavila, hned začneme řešit nadstavbu. Takže kvůli tomu za pouhý rok tenhle model odstřelíme? Je to normální? Musíme se vrátit k tomu, proč jsme nadstavbu chtěli – a to byl větší počet zápasů, protože se říkalo, že jich máme nejmíň v Evropě. Letos bych nadstavbu neřešil, protože se na ní díváme optikou pandemie a chybějících termínů.“

Karviná Adam Januszek, tiskový mluvčí

1. „Dohrát podle řádu. Ale dokážeme si v momentální mimořádné situaci představit, že by se odehrála pouze základní část Fortuna ligy.“

2. „Jsme pro zachování nadstavby.“



Zlín Zdeněk Grygera, generální manažer

1. „Honza Nezmar říká velmi dobře, že je složité něco říkat, když nevíme, jak se situace bude vyvíjet. LFA říká, že jsou jen dvě možnosti - buď dohrát celý ročník, nebo jej anulovat, pouze základní část možná není. Tím to beru jako uzavřené. Jestli jsou možné nějaké změny, to nevím, o tom nám zatím nikdo nic neřekl.“

2. „Za sebe se přikláním spíš k návratu jen k systému každý s každým a třeba v rozšířené lize a podobně. Myslím si, že všichni jsme od nadstavby očekávali víc - z pohledu atraktivity i ekonomického.“

SFC Opava Jan Šimek, tiskový mluvčí

1. „V tuto chvíli vidíme jediné dvě možnosti, které jsou podle nás správné. Buď dohrát sezonu celou kompletně - tedy včetně nadstavby -, nebo soutěžní ročník (bez udělení titulu a sestupu) anulovat.“

2. „Model nadstavby nás příliš neoslovuje, protože podle nás nepřinesl kýžený efekt jak po sportovní, tak i finanční stránce, ani z hlediska zvýšení atraktivity (o čemž vypovídá divácká návštěvnost nadstavby v uplynulé sezoně). Do budoucna jsme pro případné zrušení nadstavby a možné rozšíření počtu účastníků nejvyšší soutěže, což samo o sobě vygeneruje stejný počet utkání jako nadstavba. Především ale zůstane zachován férový model tzv. „každý s každým doma venku.“



Příbram Jaroslav Starka, prezident klubu

1. „Všichni zodpovědní se pořád tváří, že určitě liga dohrát půjde. Já když si pustím televizi a poslouchám, jak těch případů přibývá, a to už vůbec nemluvím o cizině, kde je to v řadě zemí daleko horší, tak se velmi obávám, že v nejbližších týdnech a měsících ligu dohrát nepůjde. Moc bych si přál, aby se liga dohrála. Protože jestli se nedohraje, tak na tom budeme moc tratit všichni, nejen ten, kdo by sestupoval, všichni. Fajn, od nějakého data se vyhlásí, že hráči mohou na stadion, že se může hrát, třeba bez diváků. Ale pak stačí jeden nakažený hráč, celý jeho tým půjde zase automaticky do karantény… A už se vám to zase rozsype pod rukama.“ (zdroj: seznamzpravy.cz)

2. „Vycházejme z toho, že se první a druhá liga nedohrají. Co s tím? Co třeba vzít ty tři čtyři kluby ze druhé ligy, co mají vyhovující stadion, a pojďme hrát nejvyšší soutěž o dvaceti týmech. Nikdo se nebude cítit poškozený, vygenerovalo by to pro každou sezonu 8 dalších kol, o které šéfové ligy tak stojí. No tak to hrajme takhle, na dvacet účastníků, dostane šanci spousta mladých kluků. A žádná nadstavba nebude zapotřebí. Jak říkám, doplnil bych to o kluby se slušným stadionem, stejně nikdo jiný nahoru nemůže.“