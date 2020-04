Jak dohrát? A přežít! Nouzové návrhy padají v Česku i jinde

V rozhovoru pro iDNES.cz navrhl, aby se liga dohrála bez nadstavbové části, nebo vůbec nedokončila – ale podporu napříč ligovými kluby tím nezískal. Většina z nich má jinou představu: dohrát podle původního schématu.

„Dokončení ligové sezony bez nadstavby si představit v žádném případě nedovedu. Není to možné,“ smetl Nezmarovu představu ze stolu Adolf Šádek, generální ředitel druhé Plzně, která má jako jediná ještě reálnou šanci ohrozit Slavii v boji o titul.

Nechme stranou, že by zachování nadstavbového modelu zvýšilo šanci Plzně na smazání osmibodového slávistického náskoku. Pod Šádkova slova by se podepsala i řada dalších funkcionářů – třeba už jen proto, že dohrát ligu bez nadstavby je právně napadnutelná varianta.

Jan Nezmar (vlevo) a Adolf Šádek

Dovedete si představit, jak by prskaly týmy, kterým by po třiceti kolech chyběl bod k záchraně? Nebo k pohárovému umístění? Sezona by pak klidně mohla mít nepříjemnou dohru u soudu.



Proto se zřejmě ještě bude nějakou dobu vyčkávat. Na krajní rozhodnutí – tedy anulovat celou ligu a neudělit ani mistrovský titul, je ještě brzy: a tak kluby pořád doufají, že se situace v Česku zlepší natolik, že bude možné ročník dohrát během léta. Někteří už však věřit přestávají.

Příbramský boss Jaroslav Starka na lavičce

„Když si pustím televizi a poslouchám, jak případů přibývá, velmi se obávám, že v nejbližších týdnech a měsících ligu dohrát nepůjde,“ namítá příbramský boss Jaroslav Starka. A hned navrhuje řešení: „Co třeba vzít tři čtyři kluby z druhé ligy, co mají vyhovující stadion, a hrát příští sezonu nejvyšší soutěž o dvaceti týmech?“

Tenhle plán vyznívá dost krkolomně a hlavně vypočítavě, protože by poslední Příbram uchránil od sestupových starostí. Ale věřte, že podobně bizarní návrhy teď se vší vážností padají i v elitních ligách, kde je cítit extrémní snaha dohrát sezonu za každou cenu. Hlavním tématem jsou peníze z vysílacích práv, na kterých jsou kluby z nejprestižnějších soutěží (na rozdíl od Česka) existenčně závislé.

Proto se třeba v Anglii reálně uvažuje o tom, že by se Premier League dohrávala v režimu mistrovství světa: týmy by trávily čas v izolovaných tréninkových táborech rozesetých v centrální části země a kolem Londýna, hráči by si museli po omezený čas zvyknout na život bez rodin, v mimořádně přísné karanténě, s neustálými testy.



Hrát by se zřejmě muselo na tréninkových hřištích, odkud by všech zbývajících 92 zápasů přenášela televize: což by kladlo podobné nároky jako na hráče i na kameramany, komentátory a další členy štábu.

To vše je pro nejprestižnější ligu světa přijatelnější než oželet obrovské sumy z vysílacích práv. Solidarita jde stranou: vysílací společnosti uvažují čistě byznysově a na kompromisy přistupovat nehodlají. V Anglii ani jinde.

„Žádné zápasy, žádné peníze. Řídíme se smlouvou a nevím, proč by to mělo být jinak. Nejsme banka,“ vzkázal francouzským klubům management televizního gigantu Canal Plus.

A tak se finiš fotbalové sezony po celé Evropě mění v boj o přežití.