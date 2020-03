Izolace a zběsilé tempo, přibudou TV duely. Změní krize fotbal v Anglii?

Abyste pochopili: jde o nařízení platící pouze na území Velké Británie. Tamní vysílatelé už od šedesátých let minulého století nesmějí dávat sobotní duely, které – zjednodušeně řečeno – začínají v 15 hodin (16 hodin českého času).

Pravidlu se říká „3pm blackout“ (zákaz vysílání ve tři) a nařizuje ho fotbalová asociace, vedení Premier League i nižších profesionálních soutěží Football League.

Platí na veškerý fotbal hraný v sobotu mezi 14.45 a 17.15, tudíž i zahraniční: proto třeba Britové přišli o úvodních 15 minut z debutu Cristiana Ronalda za Juventus. Až v 17.16 televize Eleven Sports duel pustila. Dřív nesměla, ač se dlouholetou tradici jakožto držitel drahých vysílacích práv intenzivním lobbingem snažila zlomit.

Marně.



Teď je situace kvůli pandemii nového typu koronaviru jiná. „BT Sport a Sky Sports přemýšlejí, že je na čase pravidlo uvolnit,“ píší britská média. A jejich uvažování dává logiku.

Zákaz vysílání vymyslel před šedesáti lety Bob Lord, tehdejší šéf Burnley. V inkriminovaném čase se totiž na ostrovech hraje nejvíc fotbalu a Lord vysvětlil zástupcům vedení soutěží, že televizní zápasy v tuto hodinu negativně ovlivňují návštěvnost na duelech bez kamer.

Diváci radši seděli u televize, než aby vyrazili na stadion, což negativně ovlivňovalo zejména menší kluby z nižších soutěží, které jsou na příjmech ze vstupného existenčně závislé. Ligoví šéfové pochopili a pravidlo rychle zavedli.

Nyní od něj možná stejně svižně ustoupí.

Předpokládá se, že pokud se přerušený ročník Premier League dohraje, tak z preventivních důvodů před prázdnými tribunami, což by platilo i pro nižší ligy. Vedení soutěže si slibuje, že když televizním společnostem povolí zařadit do programu i nejlepší zápasy s výkopem ve tři, zabrání tak fanouškům ve srocování se před arénami.



BT i Sky by utkání, která se kryjí, nabídla svým odběratelům pomocí služeb na vyžádání, případně tzv. červeného tlačítka.

Fotbal každý den. V izolaci ve střední Anglii?

Anglický fotbalový plán je nicméně mnohem komplexnější. Deník The Independent informuje o jedné z variant: zbylých 92 utkání Premier League by se mohlo uskutečnit bez diváků v tréninkových kempech v Londýně a střední Anglii v červnu a červenci.



Všechna by samozřejmě vysílala televize – právě masivní kontrakty na vysílací práva a další finanční aspekty zvyšují tlak na kluby, aby ročník dokončily. Nápad hrát každý den a navíc před televizními kamerami má podle The Independent i podporu vlády, které se zamlouvá myšlenka, že by lidé v době opatření mohli v televizi sledovat nejpopulárnější sport v zemi.

Plán počítá s tím, že by kluby a realizační týmy zůstaly v hotelu odděleně od svých rodin stejně jako na mezinárodních turnajích. Navíc by byly pravidelně testovány na koronavirus a musely by dodržovat karanténní opatření. Pozitivní test u kteréhokoli z hráčů či trenérů by mohl celý projekt zmařit.

Vedení Premier League chce znovu rozjet soutěž v červnu a nikoli už v květnu proto, že by v zemi měl být v létě k dispozici důkladnější testovací systém a navíc by měl klesat každodenní přírůstek nakažených. Těch je ve Velké Británii momentálně přes 19 500, 1 228 lidí na koronavirus zemřelo.



Plán ale doprovází i morální problém, protože by k dispozici museli být lékaři, kteří přitom budou potřeba jinde.

„Kam zamíří hráč, který si poraní křížové vazy nebo zlomí nohu, až ho odnesou na nosítkách? Nemocnice budou mít mnohem větší starosti. Premier League by téměř jistě musela mít k dispozici vyhrazenou soukromou nemocnici,“ uvedl nejmenovaný zdroj The Independent.

Schválně, kterým směrem se vedení soutěže nakonec vydá. Naznačit by mohlo po zasedání akcionářů, které je naplánované na čtvrtek.