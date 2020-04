V osmi na hřišti a trenér, domů každý sám. Jak fotbalisté budou trénovat

Pátý týden se prvoligoví fotbalisté připravují samostatně. Činnost, která většinu z nich nebaví, skončí.

Slavia už začala alespoň ve dvojicích.

„Mužstvo se po více než měsíci stráveném v domácím prostředí sešlo ve velmi omezených možnostech. Do pátku se budou hráči připravovat ve dvojicích na dvou hřištích. Zároveň platí, že hráči vůbec nechodí do společných prostor jako jsou například šatny. V rámci dvojic se potkají pouze na hřišti. S plnohodnotným tréninkem se to samozřejmě srovnat nedá, v této fázi je to spíš taková příprava po psychické stránce.,“ upozornil slávistický mluvčí Michal Býček.

Od pondělí se zase sejdou ve větším počtu, byť „za přesně definovaných podmínek“.

Vláda v úterý v podvečer schválila metodický plán, který vypracovalo vedení Ligové fotbalové asociace (LFA).

„Rád bych tímto všem poděkoval za vstřícný postoj a podporu našemu záměru umožnit v této složité situaci profesionálním fotbalistům alespoň částečnou přípravu. Je to důležitý krok pro všechny kluby, které díky tomu mohou částečně obnovit tréninkovou přípravu, a věříme, že to je rovněž první krok k možnosti dohrát sezonu,“ prohlásil předseda LFA Dušan Svoboda.

Jak konkrétně fotbalisté mohou trénovat?

Na otevřeném sportovišti mohou být v maximálním počtu osmi osob, s nimi nezbytně nutní členové realizačního týmu.

Nemusí nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

Musí být mezi nimi zachována vzdálenost dva metry, takže žádné souboje, žádné kontakty.

Hráči nesmí využívat vnitřní prostory sportoviště, jako jsou kabiny a sprchy. Na záchody si hráč dojít může, nesmí se tam však potkat s více osobami.

Automatická je přísná hygiena, u sportoviště musí být připravena nádoba s dezinfekcí na mytí rukou.

Po tréninkové jednotce jede každý domů, v autě nesmí být se spoluhráčem.

Po tréninku se musí dezinfikovat tréninkové pomůcky.

V klubech usilovně pracují na tom, jak přípravu podmínkám přizpůsobit.

„Tým bude rozdělený do skupin a začne od pondělí trénovat v režimu, který je povolený příslušnými orgány. Základem samozřejmě bude dodržování přísných hygienických pravidel a nařízení,“ podotkl plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.



„Připravujeme modely, podle kterých budou tréninky probíhat,“ poznamenal sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

„Samozřejmě se o tom bavíme, trenéři si společně sedli ke stolu a rozebírali možnosti. Do konce týdne by o podobě tréninku mělo být jasno,“ uvedla Alice Zbraňková, tisková mluvčí Olomouce.



Model může zahrnovat fyzickou, technickou i taktickou část.

„Od pondělí budou následovat tréninky po osmičlenných skupinách za jasně daných podmínek tak, jak je uvedeno v nařízení vlády a zároveň v doporučení od LFA, které byly během středy doručeny klubům,“ poznamenal slávistický mluvčí Býček.

A ještě jedna zásadní věc: kluby zjišťují, co přesně znamená výraz „venkovní sportoviště“.

Plzeň, České Budějovice, Slavia či Sparta mají areály, kde je více hřišť, která jsou oddělená chodníky či ploty.

Může se tedy osmičlenný tým připravovat na jedné hrací ploše a dalších osm hráčů na vedlejším hřišti, vzdáleném i několik metrů? A může být třetí skupina zase na jiném hřišti?

V rozlehlých areálech lze bez potíží zajistit, aby se hráči z jednotlivých skupin vůbec nepotkali.