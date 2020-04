Za dva týdny v tréninku naplno, pak zápasy. Fotbalový start se přiblížil

Pondělí 11. května: venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců

Pondělí 25. května: sportovní akce (počet bude specifikován)

Čtvrteční jednání vlády přiblížilo fotbalovou ligu k dokončení přerušeného ročníku.

Mužstva od pondělí 20. dubna trénují na hřišti v omezeném režimu: bez kontaktu a po skupinkách v maximální počtu osmi osob.

„Ideální to není, ale aspoň něco,“ shodují se hráči i trenéři napříč ligou.

Teď vědí, že nejpozději 11. května mohou začít naplno. A o dva týdny později by se už mohlo hrát.

Dosud platilo, že první termín pro sportovní akce byl stanoven na 8. června a v maximálním počtu padesáti osob. Pokud by to bylo striktně vyžadováno, liga by se hrát nemohla, ale pro fotbal se očekávala výjimka.

Po změně harmonogramu vláda teprve počet osob při utkání upřesní. Je velmi pravděpodobné, že limit zvýší.

„Minule jsme tam měli padesát osob, ale pořád ještě jednáme se všemi aktéry. Je možné, že se to trochu zvedne, aby se mohly dělat profesionální soutěže bez diváků, ale aby se tam mohli všichni aktéři dostat. Proto jsme řekli, že to zatím nebudeme specifikovat. Bude to o něco víc než padesát,“ řekl na tiskové konferenci vicepremiér Karel Havlíček.

K zápasu fotbalové ligy je zapotřebí minimálně sto osob včetně hráčů.

Vláda uvolnila opatření vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji nemoci covid-19 v zemi.

Fotbalová liga byla přerušena 12. března po 24. dějství.

Do konce sezony zbývá odehrát šest kol základní části, pět kol nadstavby, další dva termíny jsou nutné pro baráž o záchranu a souboj o Evropu, další dva pro domácí pohár, který dospěl do semifinále. Čili jde o čtrnáct až patnáct hracích dnů podle vývoje v soutěžích.

Pokud by se hrálo dvakrát v týdnu, sezona by se i tak nestihla dohrát podle podle původních řádů do 30. června.

Když se současná sezona přehoupne do července, musí s tím souhlasit kluby.

Pro Evropskou fotbalovou unii (UEFA) by to problém nebyl, ta stanovila pro dokončení přerušeného ročníku nejzažší termín 2. srpna.

Zásadní pro český fotbal je momentálně vymyslet plán v situaci, pokud bude některý z hráčů na nemoc covid-18 pozitivně testován. Pokud by muselo do karantény celé mužstvo a i jeho poslední soupeř, liga se nedohraje.

V Německu pro tento případ navrhli, že nakažený hráč by šel okamžitě do izolace a jeho spoluhráči by podstoupili testy. Ty by měli bundesligoví fotbalisté absolvovat každý týden.