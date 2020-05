Malinský: Třeba se nakonec budeme divit a zápasy budou mít slušnou úroveň

Liberec si tak s předstihem pojistil klíčového hráče, který přitom měl ještě rok platný kontrakt. „Jsem tady spokojený,“ říká 28letý fotbalista.

„První rok to pro mě po příchodu z Hradce bylo takové trápení, ale pak se to nakoplo. Nikde není napsáno, že v Liberci musím dohrát kariéru. Budu na sobě makat, a když budu mít výkonnost, Liberec mi třeba ještě umožní se v kariéře posunout.“



Jiné nabídky jste neměl? Spekulovalo se o zájmu Sparty...

Spekulace budou vždycky. Jak říkám, v Liberci mi nic nechybí a jsem domluvený, že kdyby se mi dařilo a na klub přišla rozumná nabídka, nebudou mi bránit. Bude mi dvacet devět a ještě bych chtěl něco zkusit.

Máte úspěšnou sezonu, zaznamenal jste šest gólů a šest asistencí. Berete jako velkou smůlu, že to přerušil koronavirus?

Asi máte pravdu, že z pohledu herního vytížení a branek je to moje nejúspěšnější sezona. Hlavně ale doufám, že na to teď navážeme jako tým a že se v tabulce posuneme výš. Budeme chtít vyhrát co nejvíc zápasů, protože když to zvládneme, budeme hrát ve skupině o titul a odtud je přeci jen blíž do pohárové Evropy.

Co vám během nucené pauzy chybělo nejvíc?

Nějaký čas jsme nemohli trénovat spolu a trávili jsme čas běháním v lese a posilováním. Tam herní dovednosti nenatrénujete. Nejvíc mi chybělo zápasové vytížení. Měli jsme dva měsíce volno, to normálně nemíváme ani po sezoně, a po týdnu společných tréninků jsme naskočili do přátelských zápasů. V prvním bylo hodně ztrát a nepřesnosti, druhý už byl lepší. Strašně bych si přál, aby naše forma vygradovala v sobotu na startu v Teplicích.

Trenér Hoftych říkal, že si v prvních dnech obnovených tréninků připadal, jako by mu na testy dorazili hráči z krajského přeboru. Co vy na to?

Nevím, jestli z krajského přeboru... Když jdete do zápasu po tak dlouhé době, po půl hodině se začne vyskytovat víc nepřesností. Fyzická zdatnost se projeví víc než v tréninku.

Co jste vlastně během herní pauzy dělal? Hrál jste na svou oblíbenou kytaru?

Musím se přiznat, že kytaru už půl roku dost zanedbávám. Ale pořídil jsem si v Liberci byt a staral se o rekonstrukci. Mám tam ještě dost práce. Snažil jsem se splnit tréninkový plán už dopoledne a odpoledne jsem trávil procházkami nebo s přítelkyní na zahradě. Snažili jsme se nechodit moc na veřejnost, abychom co nejvíc eliminovali riziko nákazy.

Byla vaše partnerka ráda, že vás má častěji doma?

No, ona chodila každý den do práce, takže jsme se vídali až odpoledne a nelezli jsme si na nervy. V tomhle žádný problém nenastal.

Před restartem ligy jste museli jít na testy, jestli nemáte koronavirus. Jak jste je snášel?

Testy jsou různé, nám strkali špejle do nosů. Musím říct, že napoprvé to bylo v pohodě, ale teď jsme byli na druhém testování, tak jsem říkal, ať zkusí druhou nosní dírku, ale tam to bohužel nešlo. Je to trochu nepříjemné, ale dá se to zvládnout.

Teď vás kvůli hygienickým omezením čeká fotbal bez fanoušků. Umíte si to představit?

V Česku zas tak moc diváků na fotbal nechodí, vyjma Plzně, Slavie a Sparty. Hrát bez diváků bude smutné, ale co se dá dělat, aspoň že můžeme vůbec hrát zápasy. Možná bude bez hecování diváků na fotbale víc přátelská atmosféra a nebude tolik emocí. Nikdo to nezažil, uvidíme. Třeba se nakonec budeme divit a zápasy budou mít slušnou úroveň.

V komorním prostředí bude všechno slyšet. Budete si dávat větší pozor na pusu?

Nevím, v zápalu hry to z člověka vyjde tak i tak. Postupem času se snad opatření rozvolní a v hledišti bude lidí přibývat.

Ani oslavy gólu by se neměly kvůli hygieně přehánět. Počítáte s tím?Nevím. Když dá někdo z týmu gól, určitě se radovat budu. V té chvíli si to člověk ani neuvědomí a pro někoho z týmu to může být první ligový gól a bude ho chtít oslavit. Navíc se s kluky na tréninku společně potkáváme, takže v oslavách nevidím riziko nákazy. Prohlížel jsem si manuál a podle něj při rozcvičkách na zápasy mají být týmy oddělené, což mně přijde trochu na hlavu, když se na hřišti stejně potkáváme. Některá pravidla se mi zdají prapodivná, ale budeme se je snažit dodržovat a doufat, že se sezona dohraje.



A co kdyby se nedohrála?

Teď jedeme do Teplic a zápas chceme zvládnout. Kdyby se pak sezona ukončila, byli bychom čtvrtí, a to nám zaručuje evropské poháry.