Slávisté jsou po testech na koronavirus, výsledky budou odpoledne

„Děkujeme pražským hygienikům a Ústřední vojenské nemocnici za skvělou a profesionální spolupráci. Hráči, realizační tým a ostatní personál klubu (celkem 80 osob) nabrán. Budeme věřit v negativní výsledek,“ uvedl Tvrdík na Twitteru.



Slávisté šli na druhé testy po úterním pozitivním nálezu u nejmenovaného hráče, který zamířil do karantény. Tým nicméně na základě rozhodnutí hygienické stanice do izolace nemusel, do čtvrtka měl preventivně klidový režim.



„Nyní čekáme na výsledky, které by měly dorazit během odpoledne. Podle nich bychom případně večer mohli opět trénovat,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí Michal Býček.



Pakliže budou testy negativní, vrátí se mužstvo do přípravy. V úterý má Slavia vstoupit do obnoveného ročníku nejvyšší soutěže v duelu s Mladou Boleslaví, den před utkáním mají hráči a spol. absolvovat další kontrolu.

Paradoxně právě v týmu slávistického soupeře se tento týden objevil druhý potvrzený případ nákazy v profesionálních klubech – poté, co se zavedlo plošné testování u všech dvaatřiceti mužstev, jejich hráčů, trenérů, realizačních týmů a pracovníků klubů, se zjistila nákaza u nejmenovaného hráče Mladé Boleslavi.

Kontrolní úterní test ve středočeském klubu už ale další nemocné neobjevil, a tak se mladoboleslavští fotbalisté ve středu vrátili ke společnému tréninku.

Ligová fotbalová asociace (LFA), kluby, ani hygienické stanice identitu pozitivně testovaných neoznamují.

LFA uvedla, že na koronavirus bylo otestováno celkem 1442 osob z 32 klubů první a druhé ligy.

„Všechny profesionální kluby první a druhé ligy včetně Mladé Boleslavi a Slavie čeká druhá vlna testů organizovaných LFA o následujícím víkendu a hned po něm, tedy těsně před prvními mistrovskými zápasy při restartu soutěžního ročníku. Pouze Liberec a Teplice druhé testy metodou PCR absolvují s předstihem, aby mohly nastoupit k sobotní dohrávce,“ uvedl mluvčí asociace Štěpán Hanuš.