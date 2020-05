Fotbal prošel kompletně. Druhé kolo plošných testů nákazu neodhalilo

Téměř tři tisíce vzorků, jen dva výsledky pozitivní. Nákaza koronavirem se profesionálním klubům v Česku až na výjimky vyhnula.

První kolo odhalilo nákazu u jednoho fotbalisty Mladé Boleslavi a u jednoho ze Slavie. Následně hráči, trenéři i pracovníci obou klubů absolvovali kontrolní testy a poté ještě druhé kolo.

Bylo všechno v pořádku, i proto se tento týden první a druhá liga rozjely naplno.

Soutěže tak mohou pokračovat, zúčastnění však musí dodržovat přísná opatření, aby případná nemoc u některého z hráčů fotbal nezastavila. To v případě, že by hygienická stanice poslala do karantény celý tým.

Situace v Česku je celkově příznivá.

Třetí vlnu plošných testů fotbalisté podstoupí po odehrání základní části první ligy, čili po následujících pěti kolech před startem nadstavby.