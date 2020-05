Hovorka už běhá, těší Trpišovského. Dva duely týdně? Žádný problém

Slávistický stoper už opět běhá na hřišti, po říjnovém zranění kolena se pozvolna vrací do procesu. A kouči Jindřichu Trpišovskému to pochopitelně dělá velkou radost.

„David je na tom velice dobře, začal už i dělat drobné věci s balonem. Samozřejmě individuálně. Že je s námi na hřišti, je velká vzpruha pro něj i pro nás,“ líčil trenér pro klubovou televizi.



Hovorka, jenž si v ligovém duelu s Plzní bez přičinění soupeře přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni, sice s týmem absolvoval zimní soustředění v Portugalsku, ale tehdy mu noha ještě moc nedovolila. Jezdil na kole, plaval... Návrat na trávník je pro něj velký posun vpřed.

A tím dobré zprávy ze slávistického tábora nekončí - jiný marod Peter Olayinka, který si na začátku května zlomil lýtkovou kost, se týmu pochlubil, že operační zákrok dopadl velice slibně. „Příští týden by mohl začít také běhat,“ těší Trpišovského.

Trenér ligového lídra před kamerou také popsal, jaká specifika na něj a jeho nejbližší spolupracovníky kvůli bezpečnostním opatřením čekají v úterý před duelem s Mladou Boleslaví (výkop v 20.00).

„Kdybych měl něco vypíchnout: celý realizační tým pojede na zápas auty, z celého fyzioterapeutického týmu může jen jeden masér na stadion. Tejpy, masáže, tyto drobné přípravy tak budou pouze na jednom člověku,“ popisoval Trpišovský.

„Věříme, že se to postupně bude uvolňovat. Jsou tam podstatné rozdíly proti normálním zápasům, ale nedá se nic dělat - nařízení musíme dodržovat,“ dodal smířlivě.

Z toho, že slávisté značnou část minulého týdne nemohli trénovat, jelikož jeden fotbalista měl pozitivní test na koronavirus, si Trpišovský starosti nedělal.

Od úterý do čtvrtka byl on i jeho svěřenci v preventivní izolaci, v pátek se po druhých testech, které byly negativní, se na trávník vrátili.

„S tou pauzou se vyrovnáme, v tom bych problém nehledal. Spíš nám chybí ten přípravný zápas, který jsme v úterý měli hrát s Jihlavou,“ podotkl Trpišovský a mimo jiné prohlásil, že z nahuštěného programu, který na české týmy na cestě za dokončením přerušené soutěže čeká, obavy nemá.



„Víme, do čeho jdeme, víme, co hraní dvakrát týdně obnáší. Máme vlastně dva roky nepřetržitě tuto zkušenost. Nevýhodu bych v tom tedy nehledal, spíš bych řekl, že pro nás to problém není,“ pravil slávistický kouč.