Obě ruce levé, líčí teplický brankář Grigar návrat. Při testování slzel

Dohrávka Teplic s Libercem rozmrazí českou ligu, která byla 75 dní u ledu. Dvakrát už se zápas odkládal kvůli blátivému trávníku na Stínadlech, do třetice by to mělo klapnout. Aktéři sobotní bitvy vyšli negativně z testů na covid-19.

„Paní mi do nosu strčila tyčinku. Myslel jsem, že je konec, ale teprve mi v tom začala šťourat. Trochu mi vyhrkly slzy. Nic příjemného, ale je to otázka vteřin,“ popisuje Grigar v klubové televizi odběr vzorků.



Když na začátku nouzového stavu nemohli fotbalisté kvůli celorepublikové karanténě společně trénovat, Grigar měl dlouhou chvíli.

„Učil jsem se s Nelinkou do školy, to jsem ještě zvládal, jinak nuda. Udělal jsem hodně práce na zahradě kolem baráku. A taky jsem plnil běhání, které jsme měli od kondičního trenéra Tondy Čepka, to bylo trošku na palici,“ líčí gólman.

Doma si i míč osahal. „Mám menší branku, malému jsem dal pár gólů,“ změnil se ve střelce.



Návrat ke skupinovým tréninkům, byť omezený kvůli hygienickým opatřením, Grigar přivítal. „Ale není ideální trénovat v osmi lidech a jet autem zpocený domů. Manželce jsem každý den hodil věci k pračce a poprosil ji, ať mi to vypere, že je ráno potřebuji.“

Dosud hráči nesmí využívat kabinu a regeneraci, to 37letý gólman považuje za největší minus. „Snažíme se o regeneraci aspoň doma. Nejhorší jsou ty šatny, že se nemůžeme převlékat na stadionu. Musíme si pořád dávat na něco pozor, na pití a tak. Doufám, že co nejrychleji se věci vrátí do normálu.“

Grigarovi chybí i klábosení v šatně se spoluhráči. Z auta jde na hřiště a pak zase usedne za volant.

„Parta se tuží v kabině i v hospodách, ale ani jedno nemůžeme využívat. Ne, to je sranda,“ rozvibrovala teplická brankářská jednička svou roušku smíchem. „Ale je lepší pokecat v šatně. Když se potkáme na trávníku, prohodíme jen pár slov a jedeme zase domů.“

Teplice jsou jen dva body nad barážovou zónou. Aby utekly ještě většímu stresu, potřebují v sobotní domácí dohrávce zabrat. „Na začátku jara jsme hráli s Olomoucí a Karvinou, čekali jsme body, díky kterým se budeme pohybovat ve středové skupině. Nevyšlo to,“ zmínil Grigar porážky 1:3 a 0:3, po nichž následovala bezbranková remíza se Slováckem. „Musíme to napravit. Systém středa – neděle bude zajímavý, ale popereme se s tím dobře.“