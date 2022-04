Slavii chceme zase doma. Proč je důležité jít do nadstavby z první příčky

Nedělní zápas prvního s druhým do boje o titul příliš jasno nevnesl. Mezi Plzní a Slavií rozdíl jednoho bodu zůstal.

Do konce sezony zbývá osm kol, ale následující tři určí jednu zásadní věc: pořadí před nadstavbou.

I proto slávisté nejásali, přestože na stadionu prvního týmu tabulky vybojovali remízu (1:1) a jejich manko se nezvětšilo.

„Remíza je pro nás málo,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský.

I proto se Plzeňští po závěrečném hvizdu polského sudího Raczkowského usmívali.

„Sice jsme nevyhráli, ale jsme spokojení,“ řekl kouč Michal Bílek.

Spokojení jsou i na Spartě, která své manko stáhla na pět, resp. čtyři body. „Pro nás by byl nejlepší výsledek takový, abychom se dostali na dostřel oběma týmům,“ říkal ještě před nedělním šlágrem sparťanský trenér Pavel Vrba.

Mužstva mají za sebou sedmadvacet zápasů. Až odehrají zbývající tři v základní části, soutěž se rozdělí na tři části - na skupinu o titul, na prostřední skupinu o milionovou prémii a výhodně nasazení v příštím ročníku domácího poháru a na skupinu o záchranu.

Los skupiny o titul, pokud by zůstalo současné pořadí jak by se mohlo v nadstavbové části hrát 1. kolo: Sparta - Baník, Slavia - Slovácko, Hradec Králové - Plzeň 2. kolo: Slovácko - Baník, Sparta - Hradec, Plzeň - Slavia 3. kolo: Baník - Hradec, Plzeň - Slovácko, Slavia - Sparta 4. kolo: Baník - Plzeň, Hradec - Slavia, Sparta - Slovácko 5. kolo: Slavia - Baník, Plzeň - Sparta, Slovácko - Hradec Králové

Tabulka základní části má vliv na los nadstavby. Lépe postavený tým hraje s nejbližšími pronásledovateli - čili s papírově silnějšími soupeři - doma. A to může být rozhodující faktor v boji o titul.

„Musíme udělat devět bodů a pak je to na soupeři. Nesmí se nám stát, že ztratíme body jako v Liberci. V nadstavbě nás čeká ještě pět těžkých zápasů. Musíme se soustředit na sebe,“ prohlásil slávistický trenér.

Slavia honí Plzeň, ale také se musí mít na pozoru před Spartou, která na ni ztrácí čtyři body. Třetí tým tabulky totiž v nadstavbě bude hrát s prvním a druhým venku.

V současném ročníku ve vzájemných zápasech žádný z elitních klubů neuspěl na hřišti soupeře. Plzeň prohrála na Slavii a na Spartě remizovala. Slavia remizovala v Plzni a podlehla na Spartě. Ta prohrála v Plzni i na Slavii.

To ukazuje, jak je domácí prostředí v souboji vyrovnaných soupeřů důležité.

„Jednoznačně je pozitivní, že jsme tři kola před koncem na prvním místě před Slavií. Kdyby nám to někdo řekl na začátku sezony, tak by nám to nikdo nevěřil. Chceme tam zůstat co nejdéle,“ zdůraznil plzeňský kouč Bílek.

„Pořád jsme první, pocity jsou spíš pozitivní,“ řekl plzeňský brankář Jindřich Staněk.

Los do konce základní části Plzeň

doma: Baník Ostrava

venku: Olomouc, Mladá Boleslav Slavia

doma: Pardubice, Zlín

venku: Jablonec Sparta

doma: Slovácko

venku: Teplice, Olomouc

Nadstavba ve fotbalové lize v Česku se hraje potřetí v historii. Oba předchozí ročníky vyhrála Slavia, když o titulu rozhodla právě ve vzájemném zápase s druhým týmem tabulky. První s druhým se i letos střetnou ve druhém kole.

Pokud by současné pořadí na prvních třech místech ligové tabulky vydrželo do konce základní části, Plzeň by začínala na hřišti šestého týmu, což je v současné chvíli Hradec.

Právě na jeho hřišti utrpěla jednu ze dvou porážek v sezoně. Pak by doma hostila Slavii, Slovácko, nastoupila v Ostravě a končila doma se Spartou.

Slavia jako druhý tým by do nadstavby startovala proti Slovácku, pak jela do Plzně a hned měla derby se Spartou... Chápete, jak je důležité být první, byť jen třeba s minimálním náskokem?

Ač Slavia zatím bod ztrácí, ve zbývajících třech kolech má příznivější los. Hraje dvakrát doma (Pardubice a Zlín) a jednou venku (Jablonec). Plzeň čekají těžké zápasy v Olomouci a v Mladé Boleslavi, doma má Ostravu. Sparta bude bojovat rovněž dvakrát venku: v Teplicích a Olomouci, doma ji čeká čtvrté Slovácko.

A ještě z jednoho důvodu je postavení po základní části zásadní: v přípravě rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje postavení po třiceti kolech.