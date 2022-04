Nebyli jsme pasivní, jen zodpovědní, tvrdí Bílek. Remízu bere jako úspěch

Nechtěl Slavii poskytnout vůbec žádný prostor. V první řadě myslel Bílek na zadní vrátka, snažil se eliminovat hlavní hrozby soupeře.

Pak mu vyšel tak s nasazením střídajícího Chorého, který bojovný duel srovnal. „Jestli to je malé vítězství, to nevím, ale s výsledkem jsme každopádně spokojení,“ hodnotil utkání na pozápasové tiskovce.

Plzeň - Slavia 1:1 Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Plzeň tak zůstává o bod na první příčce, do konce základní části zbývá ještě odehrát tři ligová kola.

Proč jste byli v úvodním poločase tak pasivní?

Vy říkáte pasivita, já zase zodpovědná defenziva. Věděli jsme, že jsou silní v nábězích, takže jsme jim nechtěli udělat prostor. Hráči to plnili výborně. Pravdou je, že jsme nebyli tak nebezpeční, jak bychom si přáli, ale ani Slavia si příležitosti nevytvořila. Bylo to opatrné, až branka nás donutila k otevření hry. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat.

Museli jste se hnát do ofenzivy.

Po inkasovaném gólu už byl náš výkon směrem dopředu logicky lepší, chtěli jsme skórovat, což se i podařilo. Nějakých třicet minut jsme hráli velmi dobře, Slavii jsme tlačili. Cílem bylo každopádně zodpovědně bránit, což jsme plnili a čekali na svoji šanci.

Jenže v závěru přišla červená karta. Koledoval si o ni Pavel Bucha už dlouho?

Chtěli jsme hrát důrazně, agresivně. Ale žádný zákrok nebyl nějak zákeřný, to tam nebylo ani jednou. Bucha při tom druhém faulu asi soupeře úplně dobře neviděl.

Jak se vám zamlouval výkon polského arbitra Pawla Raczkowského?

Myslím, že to odpískal tak, jak by zvládl i český rozhodčí. Nejsem fanouškem toho, aby sem jezdili třeba Poláci a pískali ty v uvozovkách těžké zápasy. Pro všechny týmy jsou jejich utkání také hrozně důležitá. Každopádně to ale sudí odpískal bez problému.

Myslíte si, že je pro psychiku týmu dobré, že se pořád drží na první místě, byť jen těsně?

Je to jednoznačně pozitivní, že jsme po sedmadvaceti kolech pořád před Slavií. Kdyby to někdo řekl na začátku sezony, asi by mu nikdo nevěřil. Hráči pracují poctivě, zodpovědně, bod jsme si zasloužili. Teď nás čekají tři těžké zápasy. Šanci máme obrovskou, chceme nahoře zůstat co nejdéle. A k tomu vedou jen samá vítězství, navíc se teď nakopla i Sparta.

Zranil se vám ovšem Filip Kaša, v závěru postával mezi střídačkami o berlích...

Nevypadá to s ním úplně nejlíp, jde na vyšetření a uvidíme. Pokud to bude něco nepříjemného, tak to budeme hned v pondělí řešit. Věřím, že to nebude na operaci, ale zároveň ji ani nevylučuju.

Zdravotně do kupy se naopak dali Jindřich Staněk a Milan Havel. Odkdy bylo jasné, že skutečně nastoupí?

Nechal jsem to na nich, rozhodli se až v den zápasu. V sobotu ještě nebyli na tréninku stoprocentně přesvědčení, ale ráno pak řekli, že do hry půjdou. Cením si toho, odvedli dobrý výkon.

Svou povedenou hlavičkou vám bod zachránil střídající Tomáš Chorý.

Je pro nás velmi důležitý. Byl i na podzim, ale to nestřílel branky. Je vždy pozitivní, přestože třeba nehraje od začátku. Dostal šanci a splnil, co jsme očekávali. Bil se jako lev. Svou situaci bere.

Po Jablonci dostal v dalším těžkém zápase důvěru bek Eduardo Santos. Potěšil vás svým výkonem?

Hrál dobře, navíc na postu, na kterém není ze svého pohledu nejsilnější. Zatím to zvládá výborně.