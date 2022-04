Plzeň slavila jako by s bodem nepočítala. Boj o titul? Dál otevřený, věří Provod

Slavia remizovala ve Štruncových sadech 1:1 a v ligové tabulce zůstává tři kola před koncem základní části na druhém místě.

„Pro nás složitý zápas,“ kývl Provod. „Ale nic jiného jsme ani neočekávali.“

„Plzeň hraje jednoduše, nekomplikujou si to. Věděli jsme, že budou chtít nakopávat balon na Beauguela, v čemž jsou silní. Připravovali jsme se na to a první půli jsme, myslím si, zvládli lépe,“ pokračoval.

Do gólovky jste soupeře sice nepustili, ale ani vy sami jste před přestávkou bránu neohrozili.

Dobře jsme drželi míč, nějaké situace tam vznikly, byť jich bylo málo. Jenže pak jsme dali branku, zalezli jsme, přizpůsobili jsme se hře soupeře a začali jsme taky nakopávat, což je tady v Plzni fakt těžké. Mají v týmu velké chlapy, neskutečně silné v osobních soubojích. Z každé standardky to pak smrdělo.

Takže remíza v Plzni je spíš ztráta, nebo zisk?

Ve Slavii je každá remíza ztráta, přijeli jsme sem vyhrát a myslím, že to bylo vidět i po utkání. Když rozhodčí pískl do píšťalky, domácí oslavovali, takže s tím výsledkem asi úplně nepočítali.

A vy jste počítali s tím, že se bude hrát od začátku tak tvrdě?

Hrálo se hodně fyzicky, to je pravda, Plzeň je na tom postavená a my jsme na to museli reagovat. Zároveň to ale nebylo nic, co bychom nečekali. Snažili jsme se hrát fotbal, chvílemi se nám to dařilo víc, chvílemi méně.

Celkově to ovšem byl další zápas o první místo české ligy, který se změnil v okopávanou. Jde to vůbec jinak?

Dobrá otázka. A myslím, že je důležité se o těchto věcech bavit. Je důležité, aby se týmy snažily hrát fotbal, podívejte na Budějovice, kde jsem působil: když teď přijedou na Slavii, prezentují se kombinačně a lize to prospívá rozhodně víc, než když jsou utkání plná soubojů, nakopávaní a žlutých karet. Určitě se však nechci na nic vymlouvat, každý tým má svou strategii a my jsme se s tím nevypořádali tak, abychom duel dovedli ke třem bodům.

Nezatrnulo vám při červeném zákroku plzeňského Buchy?

Když jsem ho viděl, řekl bych, že měl dostat rovnou červenou a ne druhou žlutou, protože takhle do toho jít vážně nemůže. Nevím, jestli o hráči věděl, nebo ne, hned se omlouval, ale to nemění nic na tom, že teď nikdo neví, co bude s Olayinkou...

Jak jste na tom po zdravotní stránce vy?

Ještě to není jako před zraněním, není to ideální, ale lepším se každým tréninkem i zápasem. Cítím se lépe, i data z jednotlivých zápasů však ukazují, že to není takové, jaké to bylo. Jsem hlavně rád, že můžu nastupovat a pomoct klukům na hřišti. Jen škoda, že jsme nezvítězili. Boj o titul však zůstává otevřený.