PONEDĚLNÍK: Když mač o titul nebaví. Jak zlepšit produkt?

Zvykli jsme si na fauly, červené karty, kouskovanou hru, opatrnou taktiku.

Viktoria - vědoma si toho, že neprohra se sešívanými jí vlastně stačí - zvolila ovšem až příliš pasivní blok. Napříč evropskými soutěžemi při šlágrech prvního s druhým téměř nevídaný.

Ale proč by jí vadilo, že se s míčem v první půli potkala pětadvacet procent času, když nechala slávisty na jejich polovině posílat mnoho malých domů brankáři Kolářovi?

Opatrnost nade vše možná udržovala jedenáct tisícovek diváků na stadionu v napětí, ale většina u televize se místy natahovala po ovladači.

Aspoň že druhou půli rozčísla třináctá sezonní trefa mimořádně přesně zakončujícího slávisty Ondřeje Lingra po dalším výborném centru obránce Baha.

Trenér Plzně Michal Bílek zareagoval očekávaně - tahem druhou věží. Příchod urostlého hroťáka Tomáše Chorého byl cítit. Po souhře made in Sigma s dispečerem Lukášem Kalvachem krásnou hlavičkou srovnal.

Chorý plní roli žolíka výborně. Je nebezpečný, a když neskóruje, tak obráncům znepříjemní pobyt na trávníku jako revizor jízdu tramvají bez lístku.

Oba týmy se však zmohly jen na tři střely na bránu. Na utkání nebude v dobrém vzpomínat přemotivovaný exslávista Pavel Bucha, který dostal v závěru druhou žlutou kartu, a to klidně mohl polský sudí Raczkowski tasit červenou přímo. Záložník Plzně si koledoval vytrvale.

Potěšující byl výkon středopolaře Slavie Lukáše Provoda, jenž se po těžkém zranění dostává rychle do solidní formy, což je dobře i pro reprezentaci. Škoda že jako celá plejáda marodů chyběl v baráži o světový šampionát.

Kde má reprezentační trenér brát?

Fotbalová veřejnost se rozdělila na dvě skupiny: tým Jaroslav Šilhavý versus tým Nutná výměna trenéra jako lék na všechno.

Je zapotřebí si zevrubně zodpovědět otázku, zda Šilhavý dosáhl s reprezentací stropu, nebo ho ještě dokáže posunout. Pokud zodpovědní uvěří první variantě, pak přichází druhá otázka: Kdo dokáže tým herně posunout?

Nejde přece jen o výsledky, ne? Nebo ano? Pak koncepci nehledejme, betonujme a doufejme.

Šilhavý odvedl v reprezentaci velmi dobrou práci, což uznají všichni, co si vybaví, v jakém stavu ji přebíral. Tehdy nároďák už přestával nejen bavit, ale i zajímat.

A protože Šilhavý je vysoce charakterní člověk, což mi o něm nedávno vyprávěl také legendární kouč Karel Brückner, jemuž dělal asistenta, dokázal charakter vtisknout i reprezentačnímu výběru.

Debaty o střídání, nominaci a přetěžování některých hráčů jsou sice nekonečné a zažil je snad každý trenér, ale poměrně podružné. Pokud hráč chce nastoupit a trenér chce, aby hrál, není to vlastně téma. Buďme rádi, že borec jako Souček si českého trika tolik považuje.

V zahraničních top ligách mnoho zástupců český fotbal jako za Brücknera bohužel nemá. O top klubech nemluvě. Zápasy tuzemské soutěže jsou často bez potřebné kvality - zaplaťpánbůh za výjimky, co rozjasní den.

Vydřené výhry však převládají nad těmi umělecky zábavnými. Na začátku dubna ještě zčásti kvůli terénům, ale mnohem více kvůli pragmatické filozofii „body především“, jež zejména v mládeži potlačuje odvahu, techniku i kreativitu.

Bránit a makat umí, ale překonávat obranný val je setsakramentsky těžká tvůrčí disciplína. A pokud rychlou práci s míčem nemáte už v DNA, dohání se těžko. Ať si každý fanoušek dá ruku na klubový znak a odpoví si, jak pravidelně ho jeho tým baví. Ať už to znamená cokoliv.

Touto optikou tedy můžeme konstatovat, že Šilhavý udělal, co mohl. Třetí místo ve skupině kvalifikace o mistrovství světa je neúspěch kopírující realitu. Karel Brückner o Šilhavým také řekl, že na trenéra je možná hodný až příliš, ale to nemyslel nutně jako limitující vlastnost.

Sparta v naději

Z šedi neatraktivních zápasů typově jako mezi čtvrtým Slováckem a sedmou Sigmou vybočilo tradiční klání Sparty s Ostravou.

Letenští v ofenzivním mači vyhráli na standardní situace i celkově 2:1 a po ztrátách rivalů se dotáhli na první místo na pět bodů. Není to málo, ale pořád jsou ve hře.

Trenéra Baníku Ondřeje Smetanu už musí nelichotivá bilance se soupeři z elitní pětky děsit. Na výhru proti nim stále čeká.

Dobrým výkonem k tomu pomohl i útočník Adam Hložek. K jedenácti asistencím přidal sedmý zásah a v devatenácti letech potvrdil vedoucí pozici v ligové produktivitě.

Pobavil i kličkou „zidanovkou“. Skvělé, když si tohle hráči v lize dovolí, ještě navíc tak zvolí správně a udělá parádou rozdíl ve hře. Což po vydařené kličce přihrávka dozadu neudělá nikdy. Přečíslení je třeba využít výpadem, hrou kolmo.

Snad Hložek bude od příští sezony potvrzovat své nadání už v zahraničí na takové adrese, kde se bude moci nejlépe rozvíjet. Sparta mu od šestnácti dala prostoru příkladně, čas na změnu dozrál.

Zachraňte pohár

Změnit by se měl i český pohár. Těžko pochopíte, že finále Slovácko - Sparta se bude hrát v Uherském Hradišti. To nejsou rovné podmínky. Leč Mol Cup potřebuje změn mnohem víc. Není možné, aby se hrál v zapadlých termínech někdy po poledni, kdy jsou lidé v práci.

To je přímo ostudné. Je potřeba tuto soutěž po stránce PR posunout vpřed. Televizní přenosy se studii a důkladnými rozbory jako samozřejmost, nikoli až po tlaku fanoušků na sítích.

Cesta do Evropy i trofej za to stojí. Většina klubů už to pochopila. Česká kopaná, kterou máme rádi nikoli takovou, jaká je, ale navzdory tomu, sice nenabízí pokaždé nejlepší podívanou, neznamená to ovšem, že si nezaslouží nejlepší obal. I ten totiž prodává.

V marketingu je to však pořád detail oproti tomu, že na výplatních páskách mnoha klubů stále zůstávají prapodivné figury spjaté s různými korupčními kauzami.

Pěkné ponedělí.