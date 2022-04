Trpišovského v Plzni naštval zbytečný roh. Bucha? Katastrofální zákrok

„Plzni jsme ten roh darovali a po tečovaném centru jsme dostali gól. Přitom to bylo možná první pořádné ohrožení naší brány,“ kroutil hlavou slávistický kouč.

I kvůli zmíněné situaci obhájce titulu ve Štruncových sadech nezvítězil a tři kola před koncem základní části ligy je pořád o bod druhý. „Remíza je pro nás málo,“ souhlasil Trpišovský.

Přitom jste měli po vedoucím gólu zápas dobře rozehraný.

Už od začátku jsme do něj dobře vstoupili. Měl jsem pocit, že máme dobrý pohyb a že hru držíme pod kontrolou. Soupeř vycházel ze zajištěné obrany, bylo vidět, že se soustředí na defenzivu a na případné protiútoky a standardky.

I proto za celý první poločas ani jeden tým nevystřelil na bránu?

Bylo to opatrné z obou stran. Chtěli jsme si utkání připravit, což se nám povedeným vstupem do druhé půle povedlo, dostali jsme se do vedení. Jenže po gólu jsme se nechali opticky zatlačit na posledních třicet čtyřicet metrů a i když jsme vzadu pracovali relativně spolehlivě, přišel ten zbytečný roh...

Přesto jste měli ještě skoro dvacet minut na to, abyste se vývojem utkání něco udělali. V závěru jste hráli proti deseti.

Ale zápas už spadl do takového remízového stavu. Chtěli jsme rozhodnout, snažili jsme se, ale nepovedlo se. Celkově to bylo hodně bojovné utkání plný přerušení a kontaktů.

Mrzí vás to? Místo fotbalového hitu o titul zase jen boj, řada faulů a karet.

Ano, ale vývoj tomu nahrával. Plzeň má v tabulce náskok a my hráli od první minuty do plné obrany. Kdyby padl první gól dřív, možná by se zápas roztrhal, takhle byla zejména první pětačtyřicetiminutovka jen čekáním na přestávku. Platí však, že remíza je pro nás málo.

V posledních třech kolech budete hrát o to, abyste Plzeň na prvním místě vystřídali a do Štruncových sadů se v nadstavbě nemuseli vracet.

Je to tak: přitom jsme to měli opravdu dobře rozehrané, dali jsme gól hned po pauze, jenže pak jsme Plzeň pustili do situace, ve které je silná. Škoda, protože tohle byla šance, jak soupeře přeskočit.

Co dál?

Jsou před námi poslední tři kola základní části, musíme získat devět bodů a pak už bude záležet na ostatních výsledcích. V nadstavbě to bude pět nesmírně těžkých zápasů, ale nejdřív se musíme soustředit na sebe, nedovolit zkrat jako v Liberci, kde jsme prohráli nula jedna. Kdyby se to nestalo, výsledek z Plzně bychom vnímali úplně jinak.

Mimochodem, jak tvrdý duel ustáli hráči? Někteří střídali předčasně.

I s ohledem na čtvrteční pohár na Feyenoordu to nejhůř vypadá s Oscarem, který má problém s kotníkem. Potíže měl i Ousou, ale ten stejně nemůže kvůli kartám nastoupit. A pak Olayinka: má šrámy na holeni po červeném zákroku...

Bucha ho pět minut před koncem skolil šlapákem, za který dostal druhou žlutou kartu.

Divím se, že nedostal rovnou červenou kartu. Katastrofa. Jsem rád, že Olie na poslední chvíli aspoň ucukl, protože by to dopadlo špatně. Buchič tam navíc měl nějaké věci i v první půli, zápasy proti Slavii jsou pro něj emočnější, ale ten zákrok v závěru mě mrzí, něco takového nemám rád ani od našich hráčů.

V té souvislosti se nabízí otázka na výkon polského sudího. Marciniaka jste minule po derby vychválil, jak se vám líbil výkon jeho krajana Raczkowského?

Zase měl na hřišti respekt, což je skvělé. Bylo znát, že s kolegy není emočně spjatý s prostředím, že v některých situacích zachoval chladnou hlavu. Nebylo to bez chyb, ale kdyby ani jeden z těch rozhodčích nebyli ze zahraniční, nebavíme se o nich. A to je vlastně dobře.