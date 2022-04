Bílek po šlágru: český sudí by ho zvládl stejně. Raczkowski? Slavia cenila respekt

Dohromady sedmadvacet nedovolených zákroků, z toho některé za hranou. Bublající vášně, šest žlutých karet a jedna červená.

„Na hřišti velký respekt, což je skvělé. Bylo znát, že není emočně spjatý s prostředím a při řadě situací zachoval chladnou hlavu,“ líbilo se Jindřichu Trpišovskému.

„Jo, zápas odpískal bez problémů,“ přidal se i Michal Bílek, domácí kouč, byť zároveň doplnil: „Stejně by to však podle mě zvládl i český rozhodčí. Nejsem fanouškem toho, aby sem jezdili právě Poláci nebo kdokoli jiný a pískali v uvozovkách těžká a důležitá utkání. Pro všechny týmy jsou přece jejich zápasy nesmírně důležité.“

Bylo to na jaře už podruhé, co se komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou k podobnému kroku odhodlala. Uvažovaná německá varianta sice nevyšla, angažování Poláků ale veřejnost ocenila.

Březnové ligové derby odřídil Szymon Marciniak, renomované jméno z mezinárodní listiny, který píská i největší zápasy Ligy mistrů. To jeho o tři roky mladší kolega, osmatřicetiletý Raczkowski, jenž byl s asistenty v neděli večer u taháku ve Štruncových sadech, tak vysoké postavení nemá.

V Champions League se od roku 2018 mihnul ve čtyřech zápasech, nasazovaný je spíš v Evropské a letos i v Konferenční lize. Také jeho styl byl ve srovnání s Marciniakem na první pohled odlišný.

Zatímco holohlavý drsňák s přísným pohledem se při derby neváhal aktivně zapojovat i do některých strkanic a podrážděné hráče zvládl vmžiku zklidnit, Raczkowski si udržoval odstup. Snažil se s hráči diskutovat, trpělivě až kamarádsky jim vysvětloval své verdikty.

„Určitě to nebylo bez chyb, to možná ani nejde. Ale kdyby rozhodčí nebyli ze zahraničí, ani se o nich nebavíme, což je dobře,“ konstatoval Trpišovský.

Raczkowski odpískal šestnáct plzeňských a jedenáct slávistických faulů, dvakrát hru pozastavil, aby jeho verdikt zkontroloval videorozhodčí, ale opravovat se nemusel. Ruce Hovorky a Olayinky v pokutovém území jako nedovolené nevyhodnotil.

Jen domácího Buchu, kterému dal za ostrý zákrok na Olayinku druhou žlutou kartu, měl zřejmě vyloučit rovnou; VAR ale do situace nevstoupil.

Bucha sledoval letící míč, soupeře možná neviděl a netrefil ho naplno.

„Bylo to však hodně nebezpečné. Takovým stylem do toho jít nemůže,“ řekl slávista Lukáš Provod o ostrém šlapáku přímo u střídaček. „Červená to byla bez debat a Buchič to hned věděl a omlouval se,“ uznal také domácí Tomáš Chorý.

Hlavní rozdíl mezi vyloučením po druhé žluté kartě a přímou červenou je ve výši případného trestu od disciplinární komise. Buchovi by hrozil dvou- nebo i třízápasový trest, takhle bude Plzni scházet pravděpodobně jen v jednom utkání.

„Celkově to rozhodčí nezvládli vůbec špatně,“ dodal Provod. I proto se před nadstavbou nabízí polská výpomoc číslo tři - opět v duelu Slavie s Plzní? Půjde v ní s největší pravděpodobností o titul.