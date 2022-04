Věřil jsem, že to proti Slavii ještě otočíme, říká „jarní“ střelec Chorý

Na hřiště přišel po hodině hry, kdy Viktoria potřebovala dotahovat. Po centru Kalvacha využil mizerného bránění Traorého, našel si míč a hlavou jej nasměroval přímo do vzdálenějšího horního růžku branky.

Ze sedmi jarních zápasů, do kterých Chorý nastoupil, skóroval hned v pěti z nich. Přitom během podzimní části vstřelil v lize gól pouze jediný.

Ceníte si trefy v zápase o první místo?

Určitě, ale tři body bych upřednostnil. Věřil jsem tomu, že zápas otočíme. Od červené se misky vah zase změnily. Slavia znervózněla, druhá půle už nebyla podle jejích not. Měli jsme na ni.

Je pro vás bod vzhledem k průběhu duelu ziskem?

Musím říct, že jo. Určitě jsme chtěli vyhrát, to je jasné, ale musíme brát v potaz, že jsme pak hráli v deseti. Bohužel jsme se už vážně jen bránili, a to není nic jednoduchého, když vás Slavia tlačí.

Vaše trefa dost připomínala tu, kterou jste v létě pomohl Plzni k vyřazení TNS v pohárovém předkole...

Už mi to říkal i Luďa Pernica při děkovačce, ale sám jsem si na to nevzpomněl. V zápase už jsem byl v podobné situaci jednou předtím, ale Ousou byl hodně blízko. Při té druhé jsem se snažil co nejvíc odpoutat. Chtěl jsem to trefit křížem, což vyšlo. Jsem za to strašně šťastný.

Na rozdíl od podzimu střílíte góly. Pomáhá to vašemu sebevědomí?

Nijak mi neroste. Že bych byl nahoře, to rozhodně ne. Pro mě je důležitější týmový výkon, abychom to zvládli i za nepříznivého stavu, abychom se kousli a hrábli si. Vyhrát se nepovedlo, dohrávali jsme v deseti, ale jinak bych věřil, že to otočíme. Tenhle tým má obrovskou sílu.

Je pro vás těžké držet pozitivní myšlení, když fungujete jako žolík a nehráváte od úvodu?

To se nedá nic dělat, moje role je prostě taková. Ale když si vzpomenete, tak když se Beauguel zranil v přípravě, tak jsem začínal zase já. Teď jsme si to prohodili. Když jdu na hřiště, chci týmu pomoct.

Vstupovali jste do zápasu s tím, že Slavii máte šanci přehrát spíš silově než fotbalově?

Šli jsme do toho stejně jako do každého jiného utkání. Chtěli jsme být poctiví směrem dozadu a využívat našich rychlých krajů. Důležitost zápasu byla velká, ale byli jsme nastavení jako na jakýkoliv další. Každopádně víme, o co hrajeme.

Oba týmy hrály opatrně, první půle byla bez střely na branku.

Tyhle zápasy takové bývají. Byl to vyhecovaný šlágr, každý se bál udělat chybu, hodně se hrálo uprostřed hřiště. Pár zblokovaných střel tam bylo, ale jinak bez velké šance. Ta přišla až po půli, Lingr z ní hned dal gól. Ale jinak jsme se je do ničeho extra nepustili.

Jak se vám zamlouval výkon polského sudího Pawla Raczkowského?

Moc jsem se s ním nebavil. Myslím, že utkání zvládl. Neměl tam asi nic vážného k řešení. Červená byla správná, Bucha to hned věděl, to se nedá nic dělat. Za mě spokojenost.