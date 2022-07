Teplice? Je dobře, že to jde rychle za sebou, líčí Havel

„Abych řekl pravdu, když jsem sledoval sestavu Teplic, je v ní hodně nových hráčů. Je to jiný tým než loni, první kola jsou vždy trochu nečitelná. Ale rozhodně to nebude nic jednoduchého, takový už ostatně v lize není žádný soupeř,“ reagoval obránce Viktorie Milan Havel.

Ostatně, ani z Teplic před ostrým startem nezaznívá poraženecká nálada. „Nevěřím, že bychom měli hrát ve spodku tabulky a sestoupit. Kabina je zdravá. Hráče máme sice mladé, ale perspektivní. Díval jsem se, v jaké sestavě jsme začínali loni, a letošní tým je kvalitativně dál. Věřím, že bychom neměli mít problémy,“ prohlásil na tiskové konferenci Rudolf Řepka, teplický klubový ředitel.

Nicméně Plzeň vyrazí na sever Čech v euforii. V úterý si výhrou nad Helsinkami po třech letech zajistila podzim v evropských pohárech, příští týden rozehraje další předkolo Ligy mistrů s Šeriffem Tiraspol a ani tam není bez šancí. „Ale stejně důležité jako Evropa pro nás je, abychom také ligu začali dobře. Viděli jsme minulou sezonu, že každý bod je v konečném účtování strašně důležitý. I proto chceme soutěž odstartovat úspěšně,“ uvedl sedmadvacetiletý Havel.

Viktoria zároveň nabíhá na rytmus dvou utkání v jednom týdnu. „Mně osobně to vyhovuje. Vždycky je lepší hrát zápas, než jen trénovat. Je super, že to jde rychle za sebou. Všichni jsme rádi, máme široký kádr a všichni jsou dobře nachystaní. Věřím, že to zvládneme,“ mínil Havel, který v dvojzápase s Helsinkami nabral plnou porci minut.

„Cítím se výborně, jsem zdravý a předkolo nám vlilo další energii do žil,“ pochvaloval si.