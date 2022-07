Bílek: Konferenční liga? Bezvadná, ale my chceme výš. O tomhle jsme snili

„Teď máme ohromnou radost, že se nám podařilo postoupit,“ pokračoval. „Zaslouženě, byť pro nás začátek nebyl úplně jednoduchý. Soupeř měl vyloženou brankovou příležitost, kterou neproměnil. Ale jakmile jsme se dostali do vedení, uklidnili jsme se, byli produktivní a nakonec dali pět krásných branek.“

Plzeň je zpátky v Evropě po třech letech.

Bílek se jako trenér do skupiny jednoho z pohárů vrátí poprvé od sezony 2007/08, kdy vedl Spartu v Poháru UEFA.

S Viktorií teď můžete dojít třeba až do Ligy mistrů. Zbývají dva protivníci, tím příštím bude moldavský Šeriff Tiraspol.

Těžký soupeř. I když se u nich událo spoustu změn, tak se v Evropě v minulé sezoně prezentoval velmi dobře. V týmu má hodně cizinců, víme, že budeme muset znovu podat výborný výkon.

Jako v odvetě proti HJK?

Přesně tak. Jsem vážně spokojený, jak jsme proti Helsinkám zahráli. Tak nějak jsme si to představovali, takhle jsme o tom snili: góly, plný stadion, spokojení fanoušci.

A vy jste splnili základní cíl: na podzim budete hrát minimálně Konferenční ligu. Je to úleva?

Do jisté míry ano. Kdybychom nezvládli tenhle dvojzápas, dostali bychom se pod velký tlak. Ale rozhodně to nebereme tak, že máme hotovo. Naopak. Leží před námi nová výzva a my chceme uspět i v dalších zápasech.

Je výhra 5:0 pro vás osobně zadostiučiněním? Vzhledem k vaší nálepce defenzivního kouče.

To záleží na úhlu pohledu, jestli jsem defenzivní. Už jsem mluvil o tom, že jsme v minulé sezoně dali Slavii i Spartě nejvíc branek. Spartě dokonce osm ve třech zápasech. Jasně, že defenzivní činnost musí být základ. Soustředíme se na ni. A jsem rád, že jsme i tentokrát byli dozadu kromě jedné šance soupeře pevní. Hlavní je, že nám vstup do sezony vyšel.

Co jste říkal na hru středové řady? Kalvach byl dominantní, Sýkora dva góly dal a na jeden přihrál.

Kalvy je náš nadstandardní a velmi důležitý hráč. Má výbornou kopací techniku, skvělé fotbalové myšlení. Pro soupeře je jeho řešení situací nečitelné, dodává nám klid. Trochu jsme ve srovnání s prvním utkáním změnili bránění, což bylo ku prospěchu. I Bucha odehrál velmi dobrý zápas.

A produktivní Sýkora?

Taky parádní výkon. Jako pro ofenzivního hráče je pro něj takový zápas, ve kterém byl produktivní, velmi povzbuzující. Může mu hodně pomoct. Ale nechci mluvit jen o jednotlivcích, protože skvěle pracoval celý tým.

Co střídající hráči, kteří do utkání dobře zapadli?

Bylo pro ně příjemné, že šli do zápasu, který byl dobře rozehraný a de facto rozhodnutý. Honza Kliment se prosadil, Matej Trusa mohl dát taky gól. Venca Pilař byl nebezpečný, Holík si připsal asistenci. A po poměrně těžkém zranění se vrátil i Filip Kaša, takže samá pozitiva.

Snad jen žlutá karta pro kapitána Hejdu vás v rozehrané pohárové kvalifikaci může mrzet. Přišla za stavu 3:0.

Ale to k tomu patří. Nedá se nic dělat. Ať je to tři nula nebo nula nula, každý hráč jde do soubojů naplno.

Povzbudí vás postup přes Helsinky před startem ligy v Teplicích?

I do ligy chceme dobře vstoupit a rozhodně nebudeme jednu, nebo druhou soutěž preferovat. Už jsem to říkal hráčům, že jak domácí liga, tak Evropa jsou pro nás na stejné úrovni. Tím neříkám, že v sobotu neuděláme žádné změny, uvidíme i podle zdraví hráčů. Každopádně opakuju: zápas v Teplicích je pro nás nyní velmi důležitý.