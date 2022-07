Šéf fotbalových Teplic: Bookmakeři se mýlí, nejsme na sestup

Fotbalové Teplice bez sklárny? I tahle možnost existuje. Předseda představenstva tradičního účastníka 1. ligy uvedl, že jednání se zájemci můžou vyústit i v prodej celého klubu.

„Jsme ve styku se třemi zájemci, s jedním jednání nějakým způsobem pokračují. Teď jsou dovolené, takže je to přerušené, ale komunikujeme. Předpokládám, že se po konci srpna někam posuneme,“ řekl první muž teplického fotbalu.

Hledat někoho, kdo by klubu pomohl, dostal Šedlbauer za úkol od vlastníka. Tedy od sklárny AGC. „Jsem s ním, stejně jako s městem, v neustálém kontaktu. Před měsícem jsem byl (na ústředí) v Bruselu. Je příslib, že by nové vedení AGC mělo v polovině září přijet. Letos došlo k výměně top manažerů. Všechny je znám, ale na pozicích jsou naprosto noví. Chceme jim předvést, co náš klub znamená a co znamená pro image AGC.“ Šedlbauer hledá, kdo by skláře pozvedl. „Naším úkolem je najít silného generálního partnera, abychom nesbírali peníze po statisících a desetitisících. Ale ani to dnes není lehké. Případně sehnat třeba nového, silnějšího vlastníka, kdyby nějaký takový byl.“

Zájemci, s nimiž Šedlbauer rokuje, pocházejí z Česka i z ciziny. „A jsou všechny možnosti. Aby byli jen sponzorem, podílovým vlastníkem nebo je dokonce možná varianta kompletního prodeje. I ten nejvážnější klient zatím nechává otevřené, k čemu se přikloní. A mohlo by to být i do konce roku.“

Ani prodeji by se AGC nebránilo. „Souhlasí s tím,“ prozradil Šedlbauer. „Pochopitelně ve smlouvě bychom chtěli záruky, které by zajišťovaly pokračování klubu nejen na současné, ale i na vyšší úrovni. Jinak by to nemělo smysl. Posílit klub a zvednout ho tam, kde byl před lety.“