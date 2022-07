Sýkorovo nej období: Plzni vrací, co udělala pro něj. Cítím se fantasticky, hlásí

Plzeň je po domácím výsledku 5:0, kterým navázala na předchozí vítězství 2:1 v Helsinkách, ve 3. předkole Ligy mistrů. Zároveň si zajistila minimálně účast v Konferenční lize.

„Pro nás všechny super pocit,“ zářil po zápase osmadvacetiletý záložník. „Jsme rádi, že jsme se v prvním domácím utkání sezony takhle předvedli.“

A právě Sýkora v modročervených barvách vystřihl hlavní roli.

Po dvaceti minutách si na hraně pokutového území zpracoval balon, který k němu poslal nedůrazný soupeř, a krátkým švihem pravačkou ho poslal přesně k tyči. Později zase z první pod břevno uklidil přihrávku od Havla a mezitím ještě naservíroval snadný gól pro kapitána Hejdu.

„Takový zápas je pro Sykyho velmi důležitý. Každý ofenzivní hráč potřebuje být produktivní,“ poznamenal kouč Michal Bílek.

Byl to jeden z hlavních příběhů plzeňského přestupového léta. A taky nejdůležitější cíl: po povedeném hostování z minulé sezony získat Sýkoru z polského Lechu Poznaň definitivně.

„Určili jsme si to jako naši prioritu,“ přiznal i Adolf Šádek, generální manažer a plzeňský majitel v jedné osobě.

„Po minulé sezoně, kdy jsme s Viktorkou vyhráli titul, jsem normálně nastoupil do přípravy v Polsku. Měl jsem tam smlouvu, ale byl jsem v kontaktu s Plzní,“ popisoval Sýkora. „Teď jsem rád, že se přestup podařilo dotáhnout.“

Před třicítkou prožívá jedno z nejkrásnějších období kariéry.

„A je to právě tím, že jsem se vrátil domů. V Plzni se cítím fantasticky, klub mám odmala v srdci, kabina je skvělá. Na menším městě je to vždycky založené na sepětí mezi fanoušky a klubem. Je vidět, že to dohromady funguje,“ popisuje fotbalista, který už v Česku nastupoval za obě pražská S, v Brně, Liberci i Jablonci. „Jenže teď chci dát maximum Plzni, která pro mě udělala totéž, když jsem vyrůstal. I díky tomu ze sebe nyní můžu vydat to nejlepší.“

Zkrátka: všude dobře, ale doma nejlépe!

Přes deset tisíc fanoušků v plzeňských Štruncových sadech sledovalo velice povedené entrée sezony. Pět domácích gólů, navrch spoustu šancí, pohledné kombinace a hlavně jistota evropských pohárů.

„Spadlo to z nás. Ale určitě nekončíme,“ slibuje Sýkora, který si nyní v rodném městě troufá na víc.

Plzeň bude v kvalifikaci o Champions League pokračovat ve třetím předkole a v případě dalšího skalpu by ho už jen jediný dvojzápas dělil od vysněné Ligy mistrů.

Aktuálně ho čeká moldavský hegemon Šeriff Tiraspol.

„Ale ještě předtím taky liga v Teplicích,“ upozorňuje Sýkora. „To je pro nás teď priorita číslo jedna, až potom se začneme soustředit na Tiraspol. Může být naší výhodou, že opět začínáme venku. Potvrdili jsme si i s Helsinkami, že doma před vlastními fanoušky jsme silní. Nesmíme se tím však nechat ukolébat.“

Viktoria nastoupí proti Šeriffu v Kišiněvě v úterý 2. srpna od 19 hodin českého času. Odveta se hraje přesně o týden později v Plzni.