Jarošík: Být defenzivní tým, nevezmou si naše hráče top kluby

Jak vnímáte vaše posílení?

Jedině Hybš a Urbanec jsou starší, Dramé střední generace, ale třeba Urbanec ligu nikdy nehrál. Ostatní jsou perspektivní, pracovití, jsou profíci. Nemají zkušenost s ligou, chyby a tím i zkušenosti budou nabírat. Chci jim popřát, ať se jim daří, a poprosit fanoušky, aby je na začátku podrželi. Určitě si zaslouží, aby je podpořili, kluci jim to pak vrátí. Budou chtít hrát za Teplice, bojovat, ukázat se.

Nechtěl jste víc zkušených posil?

Já vždycky říkal, že na věku mi nezáleží. Je jedno, jestli je hráči osmnáct, nebo třicet. Samozřejmě k třicátníkům se člověk těžko dostává, když to nejsou hráči zadarmo. Kdo si o místo v sestavě řekne během týdne, bude hrát, nehledě na věk a jméno. Z nováčků cítím, že se všichni chtějí prosadit a hlavně makat, to je nejdůležitější.

V přípravě jste ze šesti zápasů vyhráli jen dva. Zneklidňuje vás to?

Tým se doplňoval během celé přípravy, což bylo znát na výsledcích a výkonech. Až poslední týden jsme kompletní, udělali jsme ještě dva hráče. Jsem přesvědčený, že nám fotbalově pomůžou.

Na jaký fotbal vsadíte?

Budeme chtít hrát jako na podzim. Tedy aktivně a kombinačně, ale ne naivně. Minulou sezonu jsme byli dole, i tak jsme se snažili hrát fotbal a vidíte, pak od nás tři fotbalisté odejdou do top českých klubů. Hrát jen nějakou nakopávanou a defenzivu, nikoho by si od nás nevzali. Chci k tomu i výsledky, samozřejmě. Podle toho jsem vybíral i posily.

Dál budete hrát na tři beky?

Jsou dvě varianty, hrát na trojku nebo čtyřku. Teď máme typy na trojku, ale nikde není psáno, že se to nemůže změnit.

Kdo z nováčků kromě Dramého a Hybše má blízko do základu?

Těžko říct. Kluci taky porostou. Když budou dobré výsledky, může se některý z nich vyklubat, vystřelit nahoru. Všichni mají velký potenciál, uvidíme, jak ho naplní. Někdo se s ligou sžije dřív, někdo později. Kádr není široký, hráči ukázali, že jsou připravení, odhodlaní. Navíc je možnost pěti střídání, všichni dostanou svoji šanci.

A co hráči z vaší rezervy?

Když jsme měli na začátku přípravy pět hráčů z béčka, viděli jsme všichni, že ten schod ze třetí ligy do první je obrovský. Ne každý na to má. Někteří si musí vyšlapat cestu přes 2. ligu, pak přes přípravu u nás, nakonec 1. liga. Musí to být plynulejší. Ale trenér béčka Ladislav Jamrich nám čtrnáct dní pomáhal, takže je tady propojenost a návaznost. Pro kluky bylo lepší, když byl u nás s nimi. Funguje to. Když se hráč ukáže, dostane doporučení.

Jak se ukážete vy proti Plzni? Letošní premiéra vám začne v sobotu na Stínadlech v sedm večer.

Všichni jsme v kvalifikaci o Ligu mistrů viděli, jak hrála Plzeň výborně. Je to zkušený a skvěle takticky vybavený tým s výbornými standardkami. Všichni v Teplicích se můžeme těšit, že přijede mistr. Pro kluky je to skvělý zápas ukázat se před domácími fanoušky. Chci je pozvat. Na baráž jich přišlo 7,5 tisíce, kdyby tolik dorazilo i na Plzeň, vydají se kluci ze všech sil a pokusíme se o nemožné. Ale musíme podat daleko lepší výkon než v prohrané generálce na Dukle (1:4).

Nechtěl jste méně zvučného soupeře na rozjezd?

Mně se los líbí. Co může být lepšího než startovat doma proti mistrovi a ve skvělý čas? Loni jsme s Plzní odehráli dva výborné zápasy, i když jsme oba prohráli o gól. Bylo by hezké na to výkonem navázat a ještě k tomu bodovat.

Bude Viktoria šetřit hráče na další evropské bitvy?

Moc nevěřím, že bude velká rotace. Plzeňský trenér Michal Bílek moc základní sestavu nemění. Myslím, že nastoupí v plné palbě, pak se uvidí podle vývoje utkání.

Kdo teď bude vymýšlet vítězné pokřiky, když na penzi odešel legendární masér Eda Poustka?

Moc výher jsme v létě neměli... Doufám, že se někdo najde, druhý masér onemocněl. Máme nejen nováčky v kádru, ale i v realizačním týmu. Snad někdo tu roli převezme.