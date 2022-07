Na co láká fotbalová liga: hon na Plzeň, Vrba doma i veteráni

1. Hon na Plzeň začíná

Nevykřikuje do světa vzletná slova, dokonce se neprezentovala ani na předsezonní tiskové konferenci. Zatímco v Edenu při monstrózním představení dresů létaly akrobatky po sešívaných šňůrách a za Spartu promluvili (skoro) ti nejvyšší, mistrovská Plzeň vstoupila do sezony potichu. O to výraznější může být na hřišti.

Leccos naznačily dvě výhry nad Helsinkami v předkole Ligy mistrů. Viktoria, která v posledních třech letech finančně krvácela a musela najet na úsporný režim, má jistých nejméně 72 milionů a k tomu šest velkých pohárových zápasů. V lize hlavním favoritem není, ale jistě bude opět zlobit. I bez krále střelců Beauguela, kterého musí nahradit.

2. Slavia a cizinci

Rok bez titulu, a teď zpátky na trůn? Jiné ambice tým z Edenu mít nemůže a pro návrat na vrchol sází na čím dál početnější cizineckou enklávu. Což je oživení, ale zároveň i problém.

V ligovém zápase smí nastoupit jen pět cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, Slavia jich má v kádru sedm. „Bereme to jako fakt,“ nedělá si hlavu kouč Jindřich Trpišovský.

3. Vrba doma

Nejspíš to nepřizná, ale musí ho těšit, že u čerstvého krachu Sparty nemusel být. Kouč Pavel Vrba po nevydařeném angažmá z Prahy odešel a má klid.

30 let ligy Bude to jubilejní sezona samostatné české ligy. I proto vedení Ligové fotbalové asociace připravilo řadu doprovodných akcí: třeba hned po úvodním víkendu proběhne dobročinná aukce ligového míče, který je od nového ročníku jednotný. Vedení soutěže také otevřelo nový ligový fanshop, chystá speciální videoobsah pro fanoušky na sociálních sítích či novou řadu sběratelských kartiček. „Čeká nás mimořádný ročník,“ věří šéf Dušan Svoboda. „Myslím, že český fotbal za posledních třicet let udělal nejen po sportovní stránce velký pokrok. Posunuli jsme se a já věřím, že nás další kroky vpřed čekají.“

I když relativní, protože Ostrava si od svého trenéra slibuje zásadní progres: útok na poháry, časem třeba i na titul, který Vrba v Baníku coby asistent zažil v roce 2004. A teď? „Ambice klubu respektuji. Snad se nám je podaří naplnit.“

4. Čtyři veteráni

Čtyři pánové pokračují v kariéře i po čtyřicítce. Nejstarší Josef Jindřišek (14. února 1981) bude posunovat rekordy v Bohemians, Tomáš Hübschman (4. září 1981) ještě oddálil přestup do manažerské kanceláře v Jablonci, Marek Matějovský (20. prosince 1981) potáhne Mladou Boleslav, od brankáře Jana Laštůvky (7. července 1982) si stále dost slibuje Ostrava.

5. Kdo překvapí?

Loni se to povedlo Hradci Králové. Nováček ligy hrál všechny zápasy venku, přitom skončil šestý a v nadstavbě senzačně vyškolil Slavii. Trenér Koubek se v létě musel loučit s bekem Mejdrem, ale kapitána Vlkanovu udržel a přivítal dalších pět posil. Proč by se mezi šest nejlepších nevmáčkl znovu?

Velká výzva číhá i na Slovácko, které dál sází na veterány: Petrželovi táhne na čtyřicet, Kadlecovi je sedmatřicet, Kalabiškovi o dva roky méně, kanonýra Jurečku má nahradit třiatřicetiletý čahoun Kozák. Vylétnout by mohl Jablonec, který pod novým koučem Horejšem zajímavě posílil.

6. Krátký podzim

Kvůli mistrovství světa, které proběhne od listopadu do Vánoc v Kataru, se pojede raketově, bez proluk. Šestnáct kol se odehraje do 13. listopadu, pak bude následovat dlouhá pauza. Restart ligu čeká až na konci ledna, což může rozjeté týmy utlumit a pořádně zamávat s pořadím. Každopádně půjde o zásah, na který Česko není zvyklé.

7. Miliony poletují

Velká zákulisní hra mezi sázkovými kancelářemi zásadně ovlivní finanční toky v lize. Sice ne hned, protože uzavřená smlouva ještě dva roky poběží, přesto se velcí hráči trumfují, kdo zaplatí víc.

Tipsport nabízí 150 milionů za titulární sponzorství, Fortuna, jejíž jméno nese liga v názvu teď, reagovala prohlášením o navýšení částky na 200 milionů. A to se ještě šušká o tom, že do hry brzy vstoupí nová sázková kancelář Betano.

I tahle přetahovaná dokazuje, že o ligu je navzdory všem minusům zájem. A že zase bude co sledovat.