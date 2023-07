Sparťan Vitík zaujal Ajax. Slavný klub hledá náhradu za odcházejícího stopera

Zprávu v souvislosti s 20letým stoperem přinesl důvěryhodný italský novinář Rudy Galetti.

Pro Vitíka by se jednalo o odměnu za povedenou sezonu.

Se Spartou získal mistrovský titul a patřil k důležitým hráčům zadních řad, zaujal i na mistrovství Evropy do 21 let, byť tam Češi vypadli už ve skupině. Vitík dal vítězný gól v souboji s Německem (2:1), v zápasech s Anglií (0:2) a Izraelem (0:1) však český tým prohrál.

Martin Vitík s rodiči a mladším bratrem.

Právě na Euru se Vitík zranil, kvůli svalovým potížím nedohrál poslední duel s Izraelem a zatím se naplno do přípravy nezapojil. S týmem na soustředění do Rakouska odcestoval.

Sparta jednání s Ajaxem nepotvrdila.

„Zájem o naše hráče, stejně jako další informace v médiích o potenciálních transferech nekomentujeme. Klub komunikuje pouze oficiálně uzavřené dohody,“ řekl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Ajax by tímto transferem zaplnil mezeru po odchodu Jurriena Timbera, jehož přestup do Arsenalu je otázkou následujících dní. Podle novináře The Athletic Davida Ornsteina se celková částka i s bonusy vyšplhá na 45 milionů eur (miliarda korun). Část peněz by tak Ajax obratem mohl poslat do Prahy.

Podle specializovaného serveru Transfermarkt má Vitík hodnotu přibližně šedesát milionů korun. Sparta by však jistě chtěla víc.

Pokud by se s Ajaxem domluvila, po roce by do Nizozemska zamířil další její stoper.

Loni na konci srpna odešel do Feyenoordu Rotterdam slovenský reprezentant Dávid Hancko. Ten ve své první sezoně pomohl týmu k titulu.

EUFORIE. Čeští fotbalisté do 21 let oslavují vítězný gól proti Německu, který vstřelil obránce Martin Vitík (uprostřed s prstem u úst).

Vitík je ve Spartě od starších žáků, první minuty za áčko si připsal v říjnu 2020 v utkání Evropské ligy proti Lille. Debutu v základní sestavě ve Fortuna lize se dočkal o pár měsíců později v lednu 2021 v Ostravě.