Jurásek: Na ligu mít nikdy nebudeš, řekli mi v Brně. Proč sleduje fotbal s kočkou?

Není to jenom sen?

Pokorný, ale nesmírně ambiciózní chlapec z Dolního Němčí se nadechne: „Sám se někdy musím štípnout do tváře, že se mi to nezdá.“

Jak se cítí fotbalista, kterému na krku visí cenovka zhruba 350 milionů korun?

Je to sakra ranec. Fúúú! Prostě je to moc. Sám bych se určitě takovou cifrou neohodnotil.

No právě, ta cifra je tak vysoká, že se zájemci dlouho cukali. Co kdyby to nevyšlo?

Nedalo by se svítit, jsem profík, musel bych se s tím vyrovnat a mise Slavia by pokračovala. Platný kontrakt běžel a od dílčího zklamání bych se musel oprostit.