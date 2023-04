Levý bek s nejlepším centrem? Nejen Jurásek, pozornost budí i Sláma

Třebaže v základní sestavě odehrál jen osm zápasů, jeho skvělá levačka rychle zaujala. Také posbíral už pět asistencí, a to se mu ještě minule kvůli vlastní brance Karafiáta nezapočítala jako áčko precizní standardka proti Boleslavi. Gól dal jeden.

Jistě si na něj vzpomenou i před sobotním vzájemným mačem ve Slavii. Sláma na podzim ránu z halfvoleje z hranice vápna utáhl za háčky sítě brankáře Koláře. Famózní kop, první ligová trefa a domácí výhra nad Slavií 2:0. Jenže tehdy ještě Slámův vzestup nenastal, naopak, spíš pád.

Sice i v příštím kole si připsal asistenci na Bohemians, ale trenér Václav Jílek nebyl spokojený s jeho přístupem a do sestavy jej vrátil až na jaře po čtyřech měsících...

Nevyčítal si to? „Nevyčítal, důvod byl jasný: po dobrém utkání se Slavií přišel výrazný propad. Přistoupil k tomu trošku lehkovážně. Tak z toho zase vypadl,“ vysvětlil Jílek.

Sláma, ač není tak dynamický jako Jurásek, si však o místo znovu řekl.

A to i na úkor Zmrzlého, který už nakoukl do reprezentace, kde mohl být konkurencí pro Juráska. „Když teď Jirka vystřídal Ondru Zmrzlého, tak jsem mu říkal, že hlavně jde o to, aby udržel přístup. Největší jeho změna je v myšlení. Vnímá odpovědnost,“ oceňuje Jílek.

Rohlíky do kapsy kroutí Sláma obzvláště vypečené. „Těží ze své přednosti; kopací techniku má skvělou, to víme. Když nastupuje z halfbeka, tak se dostává i do finální fáze. Je schopný dát přihrávku, nebo zakončit. Dobře zapadl i z pohledu týmové organizace,“ těší Jílka. „Dostal se do fáze, kdy jednoznačně převýšil ligový průměr a je z něj velmi kvalitní levý obránce.“

Čí levačka bude večer více vidět?