Trpišovský chválil Zafeirise. Přijde o Juráska? Sledují ho nejlepší skauti, řekl

Taky jste si při pohledu na jeho všestranný výkon říkali, proč vlastně nenastoupil od první minuty? „Protože jsme zohledňovali jeho program během repre pauzy,“ vysvětlil Trpišovský na tiskové konferenci.

„Připojil se k nám až ve čtvrtek, jen Oscar přiletěl později. Chtěli jsme primárně vsadit na hráče, s kterými jsme teď pracovali. Nebo na ty, kteří v reprezentaci neměli minutáž, což byl třeba případ Ševčíka.“

Bylo však evidentní, že právě s příchodem Zafeirise váš výkon v zápase rostl.

Je pravda, že jsme do utkání nevstoupili optimálně. Vázla kombinace, neměli jsme tak lehký pohyb, byli jsme nepřesní a měli problémy v rozehrávce. Bylo to i dobrým výkonem Sigmy. A pak nám samozřejmě prospěl gól v závěru prvního poločasu.

Co ten Zafeiris?

Pomohl i Ševčíkovi, který do té doby byl na tvorbu hry na place sám. Hodně změnil celou přechodovou fázi. Myslím, že vedoucí gól plynul právě i z aktivity, kterou na hřiště vnesl.

Je na něm vidět, jak moc by se chtěl mezi střelce zapsal i sám. Zatím se mu to nepodařilo.

Přitom měl na začátku druhého poločasu skvělou střelu levačkou, to mohla být krásná branka, ale gólman míč skvěle vytáhl. Já jsem ovšem nejvíc spokojený s tím, co přináší do výstavby hry. Pohybuje se na hlubší pozici, je aktivní, nabízí se a má velké sebevědomí, takže se nebojí brát si míče v těžkých pozicích.

Jak vnímá fakt, že není pevnou součástí sestavy?

Pořád jde o mladého hráče, jsme s ním od začátku dohodnutí na tom, že ho do týmu budeme zabudovávat postupně. Navíc se nám osvědčilo, když do hry vstupuje z lavičky. Jakmile nastoupí od začátku, objevuje se v jeho hře patnáct nebo dvacet minut dlouhá hluchá pasáž. Tím, že jsme proti Olomouci měli na hřišti od začátku Lingra s van Burenem, chtěli jsme mít připraveného žolíka, který dovede vstoupit do utkání. Ve chvíli, kdy jsou soupeřovi hráči unavenější a ne tak důslední při dostupování, se navíc naplno projeví Christosova kreativita.

Další spolehlivý výkon předvedl i levý bek David Jurásek, o kterém se i vzhledem k vynikajícímu debutu v reprezentaci stále častěji mluví v souvislosti s možným odchodem. Ve hře má být například Portugalsko. Bojíte se, že o něj přijdete?

Nejradši bych byl, kdybych o těchto věcech vůbec nevěděl, abych nad nimi nemusel přemýšlet. Je ale pravda, že se na Davida jezdí dívat nejlepší skauti z věhlasných týmů –⁠ včetně portugalských. Nedivte se, když jeho čísla a data předčí i některé hráče z Premier League. Podobných levých obránců typologicky moc nenajdete.

Patří mezi žádané zboží.

Progres, kdy před dvěma lety hrál ještě ve druhé lize, je neuvěřitelný. Pro naši hru jsou krajní beci zásadní, i proto Davida aktuálně vnímáme jako naprosto klíčového a nenahraditelného hráče. Přirovnal bych ho k Bahovi, kterého jsme prodali do Benfiky. Občas si říkám, že by bylo krásné mít na jedné straně jeho a na druhé Davida. Vidíte –⁠ a ono se to možná stane... Mnohem radši bych ale byl, kdyby David zůstal i po létě u nás ve Slavii.

Nabídky na něj ovšem přicházely už v zimě, což ostatně platí i o Ondřeji Lingrovi. Ten vám v sobotu pomohl dalším spolehlivým výkonem i gólem. Podepíšete s ním novou smlouvu? Současná mu končí v létě 2024.

Jednání probíhají. Ondra už v klubu odvedl nějaké služby, na což jsme vždy hodně dbali, i tak si ale myslím, že mu Slavia nesmírně sedí. Moc si ho vážíme, je pro nás platný a kdyby odešel, musel by si svou pozici v novém prostředí budovat znovu. Hučíme do něj, aby si každé rozhodnutí dobře promyslel. Přál bych si, aby byl lídrem a udělal velkou kariéru tady. Je v nejlepším věku a jsem přesvědčený, že Slavia je pro něj aktuálně nejlepší varianta.

Jaké pro vás naopak bylo loučení s Davidem Hovorkou?

Věděl jsem to už delší dobu, že ohlásí konec kariéry. Jsou to možná tři týdny, kdy za mnou přišel a všechno mi řekl. Smutný příběh. Znám Davida osm nebo devět let a nepamatuju si, že by měl jiné zranění než s kolenem. Nikdy nebyl nemocný, neměl natržený sval nebo pochroumaný kotník.

Slávisté se před zápasem s Olomoucí rozloučili s Davidem Hovorkou, který ukončil kariéru.

Vedl jste ho už na Žižkově a v Liberci. Nyní ve Slavii.

Pamatuju si, jak z něj v Liberci byli nadšení naši soupeři z Evropy. Ptala se na něj Fiorentina nebo PAOK. David byl jeden ze stoperů nové generace, nesmírně komplexní hráč s výbavou pro evropský fotbal. Je škoda, že ho zdraví nepustilo do maxima kariéry. Jsem rád, že si aspoň zahrál Ligu mistrů, že nakoukl do reprezentace, že má trofeje, ale vzhledem k jeho talentu a umu je to málo... Když se zranil poprvé, přišlo mi to hrozně nespravedlivé. Zrovna on. Fotbalista, který dělal tolik věcí nad rámec obyčejného tréninku: pilates, různé formy regenerace, životospráva, všechno. Na druhou stranu je dobře, že našel směr, kterým se chce dál ubírat. Že ví, co dál.

Mimochodem, bude v nové roli pokračovat ve Slavii?

Doufám, že ano. I když o tom by měl asi konkrétně promluvit spíš on sám. Já můžu pouze říct, že mu v tom, čemu se touží věnovat, určitě chceme ve Slavii dát prostor. Ať už v akademii nebo později třeba i u áčka.