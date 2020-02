Fillův zákrok bez míče na vyloučení nebyl. Ale proč šel ven Krob?

V úterý odpoledne zasedne komise rozhodčích, která se bude zabývat výkony sudích ve 22. kole Fortuna liga.

U zákroku ostravského obránce Martina Filla na jabloneckého Jana Sýkoru mimo hru nejspíš oznámí, že videorozhodčí Emanuel Marek chybu neudělal, když hlavního Ondřeje Pechance nevolal k monitoru, aby mu doporučil červenou kartu.

„Postavil jsem se mu do cesty a on do mě narazil. Nevím, co říct víc. Bylo to tvrdé utkání na obě strany, nechtěl jsem mu nic udělat,“ tvrdil Fillo.

Takhle to úplně nebylo. Jablonečtí zakládali útočnou akci na pravé straně své poloviny hřiště, o desítky metrů vedle se levý záložník Sýkora rozbíhá, aby ho spoluhráči mohli vyslat do brejku.

Fillo si na něj počká a ramenem ho srazí k zemi.

„Koukal jsem se na balon, Martin Fillo se na mě ještě podíval a pak mi dal klasický strom. Tohle je věc rozhodčího, moje ne,“ líčil Sýkora.

Jelikož hlavní Pechanec sleduje jinou část hřiště, kde se odehrává hra a k zákroku je zády, nemůže souboj vidět.

Na Fillův faul ho měl upozornit pomezní Zdeněk Dobrovolný a hlavnímu pomoci. Pokud by šlo o zákrok na červenou kartu, měl do toho vstoupit videoasistent Marek.

„Video nula. K čemu potom je?“ zlobil se jablonecký trenér Petr Rada na tiskovce. „Já to ještě neviděl, ale mám dvacet sms zpráv, kdy mi všichni píšou, že jasná červená. Na co pak máme VAR? Já ho teda nechtěl, ale všichni ho chtějí. A stejně se to nevyřeší. Radši se k tomu ani nebudu vyjadřovat.“

„Zkoumali jsme to a přišlo nám, že tento přestupek nebyl na červenou kartu. Ruce zůstaly dole, nešly nahoru do oblasti tváře. Spíš nám to přišlo na žlutou kartu,“ říkal Marek v televizním rozhovoru do kamery O2 TV.

Bez míče je vrážení jako souboj s míčem

Proto hlavního Pechance k monitoru nevolal. Aby se tak stalo, musel by najít důkaz, že byl zákrok přímo na červenou kartu. A ten nenašel. Pokud jde o nepotrestaný přestupek na žlutou kartu, není to v kompetenci videoasistenta.

Pravidlově šlo nejspíš o správné rozhodnutí. Jako jediný mohl pochybit asistent Dobrovolný, který měl faul vidět a Pechancovi doporučit žlutou kartu.

I když šlo o faul bez míče, tak pokud k němu dojde v nepřerušené hře, posuzuje se vrážení podobně jako v případě, kdyby k němu došlo v souboji o míč.

Výjimkou je, pokud by byl zákrok veden na hlavu, loktem či ramen do tváře a šlo o souboj mimo míč.

Nebo jestli by zákrok splňoval parametry červené karty, což by znamenalo surovou hru, zmaření vyložené brankové příležitosti mimo pokutové území, hrubé nesportovního chování, vážné porušení pravidel.

To se podle dostupných záběrů nestalo, Fillo vrazil ramenem do těla či ramena Sýkory. Co se týče intenzity, ta už je na posouzení rozhodčího.

Každopádně Fillo zápas stejně dohrát neměl. Ve 46. minutě si Sýkora kolem něj poslal míč, Fillo si na něj počkal a hokejovým bodyčekem ho srazil. To Pechanec viděl a měl udělit žlutou kartu.

„Martin opět záměrně celou dobu koukal na mě. Asi chtěl eliminovat nějaké moje přednosti a silné stránky, což se mu do značné míry povedlo,“ poznamenal Sýkora.

Druhou žlutou kartu měl Fillo dostat za vražení do Sýkory v 61. minutě.

V kontextu těchto dvou soubojů pak vypadá směšně druhá žlutá karta pro jabloneckého zadáka Jana Kroba ve čtvrté minutě nastavení. Snažil se zastavit shodou okolností Filla.

Jestli došlo ke kontaktu, tak velmi lehkému, Fillo svůj pád zveličil a asistent Dobrovolný vehementně mával praporkem. Sudí Pechanec přiběhl, gestem naznačil, že Krobovi sečetl tři fauly a dal mu druhou žlutou kartu.