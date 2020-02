Jablonecký záložník Sýkora: Chyběl nám pohyb, bod z Ostravy je dobrý

„Bod z venku má vždycky cenu a obzvlášť v Ostravě,“ prohlásil Jan Sýkora. „Tady týmy asi vyhrávat nebudou, přesvědčili jsme se o tom sami.“

A Sýkora poznal, že domácí umějí být i hodně tvrdí. Nejméně dvakrát se skácel na zem.V první půli se s Fillem srazili hlavami a na hřiště museli lékaři.

„To jsem si hodil balon a Martin se celou dobu na mě díval a záměrně mi dal strom. Kdyby se otočil a chtěl běžet a já do něj narazil, bylo by to něco jiného,“ prohlásil Jan Sýkora.



„Vletěl do mě a srazili jsme se hlavami. Bylo to absolutně neúmyslné,“ namítl Martin Fillo.

O dalším střetu Sýkora tvrdil, že se díval na balon, ale zároveň viděl i Filla, jak se na něj dívá a postavil se mu do cesty...

„Podruhé jsem se mu do cesty postavil a on do mě narazil,“ uvedl Martin Fillo. „Bylo to tvrdé utkání na obě strany. Nechtěl jsem mu nic udělat.“

Oba odmítl, že by mezi nimi šlo o nějaké vyřizování účtů. Sýkora ale uznal, že se Fillovi podařilo do značné míry eliminovat jeho přednosti. A Martin Fillo se mu omluvil.

Jane, neuspal vás trochu ten rychlý gól hned z první pořádné akce, když jste šli do vedení?

Ne, spíše jsme měli horší pohyb, než Baník. Domácí se lépe nabízeli, což jsme chtěli do druhé půle změnit. Jakž takž se nám to povedlo, ale stejně měl Baník nějaké šance, takže bod je dobrý.

Vystřelili jste jen dvakrát přímo na branku. Bylo to dobrou obranou Baníku?

Těžko říct, ale nám chyběl určitě pohyb. Málo jsme vpředu doplňovali Dolyho (Doležala).

Souhlasíte, že vás podržel brankář Hrubý?

Vlasta nás drží často. Je vidět, že je v pohodě. Hodně mám svými zákroky pomáhá a je jen na nás vpředu, abychom dávali góly.

Byli jste i blízko výhře, kdyby Laštůvka nevytáhl míč po hlavičce Jugase...

Byl jsem na vápně a popravdě jsem si myslel, že je to gól. Rozhodčí to viděl lépe, gól to nebyl. Škoda. Na druhou stranu jsme mohli taky inkasovat. Dělba bodů je spravedlivá.

Baník v zimě změnil trenéra. Je jiný, než byl na podzim?

To nevím, ale hodně dělá ta divácká kulisa. Bylo skoro plno. To mužstvu pomůže.