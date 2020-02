Ostravský Fillo: My se na gól nadřeme, soupeř udeří z jediné příležitosti

„Ta remíza nás mrzí. Utkání sice bylo vyrovnané, ale na šance jsme jasně vyhráli. Měli jsme jich spoustu,“ prohlásil ostravský obránce Martin Fillo. „My se na gól pořádně nadřeme, a soupeř naopak z jediné příležitosti udeří.“

To se stalo v šesté minutě, kdy hosté využili hned svou první akci, kdy po centru Holíka zprava měl Kubista před brankou dost prostoru vystřelit.

„Dobře jsme zareagovali a za šest minut vyrovnali. Ale na to, že přijel Jablonec, jsme fakt měli spoustu šancí...“ řekl Fillo.

Ty největší neproměnili Ondřej Šašinka, Carlos de Azevedo, ale ani Nemanja Kuzmanovič, byť předtím hlavou vyrovnal.

„Byly to hodně velké šance, to musím dávat,“ povzdechl si Ondřej Šašinka. „Jestli chceme bojovat o nejvyšší příčky, musíme doma vyhrávat a dávat góly.“

V první půli střílel z úhlu a gólman Hrubý míč zpod břevna vyrazil na roh, po přestávce dorážel střelu Kuzmanoviče, načež jablonecký brankář zázračně zareagoval... „To byl excelentní zákrok,“ ocenil Martin Fillo hostujícího brankáře.

„Snažil jsem se obě střely umístit, ale Hrubý mě vychytal. Celý zápas byl skvělý,“ řekl Šašinka.

„Zachytal jsem si až moc,“ usmál se jablonecký brankář Vlastimil Hrubý. Dodal, že nejblíže gólu byl Šašinka. „Nejen při té dorážce, ale i v prvním poločase, kdy tam Kuba Jugas trošku podcenil dlouhý balon. Šancí měli domácí dost.“

Vlastimil Hrubý označil výkon svého týmu za bázlivý. „Nebyli jsme moc v pohybu. Bod musíme brát všemi deseti. Ale kdybych před vyrovnáním lépe odkopl balon, třeba by se Baník do šance ani nedostal. Věřím, že pak by už gól nedali, protože jsem se cítil fakt dobře.“

Ostravští se museli vyrovnávat i se dvěma vynucenými změnami v sestavě. Už v 16. minutě odstoupil záložník Hrubý a v 64. Jánoš.

„Jánoš má vykloubené rameno, takže to vypadá, že bude tři čtyři týdny mimo,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. Přitom Jánoš se do hry vrátil po třízápasovém trestu za vyloučení.

A Robert Hrubý? „Stěžoval si na bušení srdce. Byl na omdlení. Prý se mu to nestalo poprvé, takže to asi nebude náhoda,“ odpověděl kouč.

Připustil, že nucené střídání Roberta Hrubého na mužstvo dolehlo, asi na pět minut hru poznamenalo. „Pak jsme už hráli, co jsme chtěli. Ale jsem zklamaný. Ne z výkonu, ale z výsledku a z toho, že jsme ztratili dva hráče,“ řekl Luboš Kozel. „Ke konci nás soupeř ze standardních situací dostal pod tlak, ale podržel nás Lašty (Laštůvka).