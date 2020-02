Škoda těch šancí, litoval ostravský Kuzmanovič

„První poločas od toho vyrovnávacího gólu (ve 12. minutě - pozn. red.) jsme hráli dobře,“ řekl Kuzmanovič, který se vrátil do základní sestavy. „Bohužel jsme dostali gól z první šance soupeře. Vlastně měl jen dvě, tu druhou v závěru.“

Výkon Baníku byl hodně dobrý. Měli jste mnoho šancí. Souhlasíte?

Trošku mě mrzí výpadek ve druhé půli, kdy jsme se nechali na několik momentů zatlačit. Vycházelo to z toho, že jsme chtěli rychle a zbrkle řešit útok, nehráli jsme postupně, neotáčeli jsme strany. Ale zápas nebyl celkově od nás špatný. Jen škoda, že jsme neproměnili ty šance.

Vy jste vyrovnával hlavou. Šel jste na Fillův centr mezi stopery naslepo?

Viděl jsem, že jeden z nich, ale nevím, jestli to nebyl záložník Hübschman, byl docela vysoko. Kdybych šel před něj, mohl bych balon maximálně prodloužit. A tak jsem zůstal na místě a Fillo poslal nádherný centr levou nohou. Jenom jsem míč tečoval a naštěstí zapadl do branky.

Trenér vás několikrát nabádal, abyste více hráli po zemi. Chce to ještě víc času, abyste si na nový styl hry zvykli?

Ano. Ale s Jabloncem jsme chtěli moc vyhrát. Asi to bylo vidět, že jsme furt spěchali. Možná jsme ve druhém poločase měli několikrát zachovat větší klid. Otočit hru na druhou stranu, počkat si na prostor, až se uvolní, a zaútočit. Ale hráli jsme doma, věděli jsme, že na výhru máme. Bohužel.

V útoku jste rotovali ve čtyřech. Jak se vám to líbilo?

Bylo to zajímavé. Speciálně v prvním poločase jsme měli dost zajímavých akcí. Osobně na desítce potřebuji, aby se mi otevřel prostor. Během prvních deseti patnácti minut jsem měl jenom jeden, možná dva balony, ale postupně jsem se do toho dostal. V první půli se mi hrálo docela dobře, ve druhé už tam bylo méně balonů, méně hezkých akcí.

Je pro vás jiné hrát vpředu s Ondřejem Šašinkou, anebo s Tomášem Smolou?

Oni jsou trošku jiné typy, ale dobré to je s oběma. Samozřejmě se Smolíkem jsem hrával dlouho, se Šášou teď krátce, vlastně poprvé po dlouhé době. Ondra je ale šikovný hráč, chytrý kluk, takže v tom není žádný problém.