Karvinou srazila sporná penalta. Prý jsem rozšířil objem, tlumočil Stropek

„Jsem už na něco zvyklý, zítra se z toho oklepu. Už přemýšlím, které další hráče po kartách a zraněních budeme moci využít, jak tým poskládáme na Baník,“ připomněl karvinský trenér Bohumil Páník středeční domácí dohrávku od 17.00.

Co naplat, že Karvinští začali výborně a po rohovém kopu Bartošáka a hlavičce Túlia od 17. minuty vedli, když je zastavila hodně sporná penalta. Ve 35. minutě po Tuptově rohu se míč odrazil od Stropka, který měl ruku u těla, a sudí Orel po upozornění videoasistenta Pechance nařídil pokutový kop.

„Běžel jsem s Chalušem na přední tyč, on balon tečoval a ten mě trefil do hrudi, až jsem měl trochu vyražený dech,“ popsal situaci karvinský záložník Daniel Stropek. „Ani jsem nevěděl, že se řeší ruka. Rozhodčí mi pak řekl, že jsem rozšířil objem... Za mě to ruka nebyla, ale sudí ji pískl.“

Liberecký útočník Michael Rabušic podotkl, že i je penalta překvapila. „Také jsme nevěděli, co rozhodčí řeší. Nic jsme ani nereklamovali. Byl to pro nás dárek,“ přiznal Rabušic, který pokutový kop proměnil panenkovsky - dloubákem doprostřed branky. „Byl jsem rozhodnutý, že to tak kopnu. Už v týdnu jsem sledoval Bolka, jak chytá penalty, chodil hodně napřed. Zkoušel jsem to na tréninku a celkem mi to šlo. Tak jsem to udělal.“

Uznal, že to byl přece jen risk, jelikož podobně kopnutých penalt přibývá. „Naše hra měla parametry po tu ruku neruku. Po vyrovnání se propadla,“ uvedl Bohumil Páník. „Soupeři penalta pomohla a my jsme se na ně dostávali jen těžce. Hosté dobře rotovali.“

Podle libereckého kouče Luboše Kozla měli Liberečtí posledních deset minut více sil. „Pomohli nám střídající hráči a domácí asi dodýchali,“ řekl.

Karvinští odmítli, že by jim došly síly. „Bylo to tím, že kluci, co přišli na hřiště, nechytili rytmus. Jsou mladí. Spoléhal jsem na to, že budou schopni utéct za obranu, ale bohužel,“ povzdechl si Bohumil Páník.