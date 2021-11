Slezské derby je tady. Karvinští fotbalisté hostí ostravský Baník

„Věřím, že zabojujeme a hráči se z nedělní prohry (s Libercem 1:2) oklepali,“ řekl karvinský trenér Bohumil Páník.

Kvůli žlutým kartám mu sice bude chybět rychlý záložník Čmelík, ale věří, že už bude moci využít aspoň někoho, ne-li všechny, ze čtveřice Bartl, Křapka, Qose a Mangabeira. Ostravským nadále schází zraněný brankář Laštůvka.

„Baník v sobotu ve druhém poločase s Plzní (2:2) ukázal, jakou má sílu. Bude to výborné utkání. A třeba se nám ve středu vrátí to, co nám nevyšlo v neděli,“ prohlásil Páník.

Ostravský trenér Tomáš Galásek tuší, že pokud se Baník nevyrovná Karvinským důrazem, bojovností a houževnatostí, bude mít velké problémy. „Soupeř se zřejmě zaměří na obranu a bude se snažit o rychlé protiútoky. Musíme k zápasu přistoupit zodpovědně,“ upozornil Galásek. Trenéři Baníku neprozradili, zda nastoupí s jedním vysokým útočníkem, anebo se dvěma - s Almásim i Klímou.

Střídající Klíma dal minule proti Plzni obě branky. A doufá, že mu pomohou. „Do té doby jsem dal jeden v lize, jeden v poháru, tak snad začnu střílet góly pravidelně,“ přeje si Jiří Klíma, který v tomto ročníku ligy odehrál 13 zápasů, přičemž v pěti byl v základní sestavě.

Ze hry ho vyřadilo i zranění. „Byl to jen takový lehký problém, zadní stehenní sval,“ podotkl útočník Klíma.