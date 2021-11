Sérii proher má asi každý v hlavě, připouští karvinský Stropek

Na čtrnáctou příčku znamenající záchranu Karvinští ztrácejí šest bodů. Mají ale dva odložené duely k dobru. Už ve středu od 17.00 přivítají Baník Ostrava a týden nato budou hrát v Praze proti Bohemians 1905.



Do toho v sobotu nastoupí v Hradci Králové. „Nebude to problém, ty tři zápasy za sebou fyzicky zvládneme,“ prohlásil Daniel Stropek.

Opravdu? Liberecký trenér Luboš Kozel po nedělní výhře 2:1 říkal, že jste v posledních deseti minutách dodýchali...

Nemyslím si, že bychom nestíhali. Spíše tam byly hloupé ztráty, kterými jsme soupeře dostali na koně. V kondici problém nebyl.

Váš kouč Bohumil Páník doufá, že se z prohry s Libercem rychle oklepete. Zvládnete to?

Musíme to ze sebe setřást co nejdříve, protože už ve středu znovu hrajeme. Samozřejmě není příjemné prohrát gólem v nastavení. A to jsme si říkali, že si na to musíme dát pozor, protože Liberec takto rozhodl i předešlé dva zápasy.

Přesto vám Júsuf gól dal. Kde byla chyba?

Byla to smůla. Byl to blbý gól po rohu. Těžce se na to reagovalo.

K tomu hosté vyrovnali ze sporné penalty po vaší údajné ruce.

Po tom, co mě balon trefil do hrudi, jsem měl trochu vyražený dech. Ani jsem nevěděl, že sudí s videoasistentem řeší ruku. Pak mi řekl, že jsem rozšířil objem. Za mě to ruka nebyla, ale rozhodčí penaltu pískl...

Jaká byla atmosféra v šatně po další prohře a po takové penaltě?

Nic příjemného. Všichni ale vnímáme, že byla sporná. VAR (videoasistent rozhodčího) by měl řešit penaltu, která je stoprocentní, a ne takové padesát na padesát. Ani Liberec nic nereklamoval. Nikdo na hřišti nevěděl, co rozhodčí probírá.

Do té doby jste byli lepší, vedli jste. Hodně s vámi pokutový kop otřásl?

Bylo to už ke konci půle. Ale o přestávce jsme si řekli, že do druhého poločasu půjdeme aktivně.

A povedlo se vám to?

Bylo to hlavně bojovné utkání. Druhá půle se nesla v duchu, že kdo dříve vstřelí gól, tak vyhraje. My jsme se v závěru neubránili při rohu. A na to jsme už těžce reagovali. Bohužel je to další prohra, ale musíme zvednout hlavy a středeční zápas zvládnout lépe.

To vás čeká Baník Ostrava...

Říká se, že derby nemá favorita. Snad se to potvrdí, překvapíme Baník a budeme bodovat.

Na výhru čekáte třináct zápasů. Vnímáte to, nebo se snažíte si tu sérii nepřipouštět?

Každý to v hlavě asi má, není to dobrá situace. Nikdy jsem tolik utkání bez výhry nezažil. Ale je to o nás. Musíme si sáhnout na dno. Snad to konečně brzo zlomíme.

Může vás uklidňovat, že ztráta na záchranu zatím není velká a máte dva odložené duely k dobru.

Může, ale my se musíme koukat na sebe a začít naplno bodovat. Až pak se můžeme dívat na tabulku a řešit ostatní soupeře. Potřebujeme se odrazit nějakou výhrou. Teď k tomu máme nejlepší příležitost, když odehrajeme tři zápasy za sebou.

Do Karviné jste přišel jako stoper. Nyní ale nastupujete uprostřed zálohy. Vyhovuje vám to?

Uprostřed zálohy to je více o běhání. Snažím se zvyknout si na to. Necítím se tam špatně, dříve jsem tam i hrával, takže to pro mě není úplně nová pozice.

Ke všemu v kádru máte stoperů hodně, že?

To je pravda, pět šest jich máme. Takže jsem rád, že mohu hrát uprostřed zálohy.