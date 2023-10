Nový rekord, skoro jako Messi a Ronaldo. Jindřišek překonal další milník

V neděli při utkání v Jablonci, kde Bohemians vyhráli 1:0, mu bylo 42 let, osm měsíců a osm dnů.

O jeden měsíc a tři dny překonal Pavla Zavadila. Když Zavadil v prosinci 2020 nastoupil za Opavu proti Ostravě, bylo mu 42 let, sedm měsíců a tři dny.

Zavadil už kariéru ukončil, stejně jako legendární brankář Jaromír Blažek, třetí nejstarší hráč ligy v historii.

Josef Jindřišek narozen 14. února 1981

Ligový debut: 16. srpna 2003 Jablonec - Slovácko 1:0.

„Tenkrát jsem při prvním dotyku levou nohou vyslal soupeře do brejku, naštěstí z toho nic nebylo,“ vzpomínal. Ligová kariéra

Jablonec: 55 zápasů, 4 góly

Olomouc: 36 zápasů, 0 gólů

Bohemians: 347 zápasů, 21 gólů

Celkem: 438 zápasů, 25 gólů

Z aktivních fotbalistů mohou Jindřiška překonat jablonecký Tomáš Hübschman, boleslavský Marek Matějovský či Milan Petržela ze Slovácka.

Museli by však dát ještě o sezonu víc od chvíle, až Jindřišek kariéru ukončí. Všem už bylo přes čtyřicet.

V Jablonci, kde vyrostl, nastoupil Jindřišek na posledních deset minut. Ligu hrál poprvé od srpna, v minulých týdnech prodělal silnou virózu.

„Statistiky moc neřeším, ale i tak jsem v posledních dnech věděl, že by ten rekord měl přijít s každým mým startem. Bylo jen otázkou, jestli se to stane v Jablonci nebo někde jinde. Jsem za to rád, ale nejvíc mě stejně těší, že jsme tady vyhráli,“ líčil Jindřišek po zápase do kamery televize O 2 TV Sport.

„Pepa byl kvůli viróze dva týdny byl úplně mimo. Dotrénovával a byli jsme rádi, že si zahrál šedesát minut v poháru. Věřím, že se postupem času vrátí do formy. Je neuvěřitelné, jakou má kariéru. A je pro něj i odměnou, že se to povedlo tady v Jablonci,“ řekl trenér Jaroslav Veselý.

Jindřišek je také nejstarším střelcem ligové historie. Když v květnu skóroval shodou okolností proti „svému“ Jablonci, bylo mu 42 let, dva měsíce a šestnáct dnů.

Nejstarší hráči ligy 1. Josef Jindřišek 42 let, 8 měsíců, 8 dnů

2. Pavel Zavadil 42 let, 7 měsíců, 5 dnů

3. Jaromír Blažek 42 let, 4 měsíce, 24 dnů

4. Tomáš Hübschman 42 let, 26 dnů

5. Marek Matějovský 41 let, 10 měsíců, 1 den

Rekordmanem je i v Bohemians, za které odehrál nejvíc ligových zápasů. Loni v únoru 295. startem překonal Zdeňka Prokeše, který klubové statistice vévodil šestatřicet let.

„Za tu dobu, co tu jsem, je to několikátý rekord. To jsem mu řekl. A taky, že je to čest,“ poznamenal kouč Veselý.

Zatímco Cristiano Ronaldo a Lionel Messi neustále přepisují střelecké rekordy, Jindřišek ty věkové.

Jindřišek je ztělesním fotbalové píle, skromnosti, pokory, osobnosti, respektu. Když v květnu 2019 v posledním kole nadstavby proti Opavě gólem v páté minutě nastavení rozhodl o záchraně v lize, fanoušci i tehdejší trenér Martin Hašek mu chtěli postavit sochu.

Jindřišek pochází z Plavů, vesničky na dohled Jizerských hor. „Plavy jsou moje srdce, životní láska.“

Nejstarší střelci ligy 1. Josef Jindřišek 42 let a 2 měsíce

2. Marek Matějovský 41 let a 10 měsíců

3. Tomáš Hübschman 41 let a 7 měsíců

4. Pavel Zavadil 41 let a 3 měsíce

5. Milan Petržela 39 let a 9 měsíců

V dřívějších rozhovorech přiznal, že v dorostu chtěl s fotbalem skončit.

„Každý sportovec má ty chvilky, kdy o tom přemýšlí. Překonal jsem to a jsem rád, že se to nestalo. Ale bůh ví, jestli bych třeba neběhal na běžkách. V patnácti jsem se rozhodoval mezi nimi a fotbalem,“ vzpomínal v neděli po utkání v Jablonci.

Je vyučeným instalatérem. Až kariéru jednou ukončí, může se živit právě řemeslem. „Je to ve hře. Když mám trochu čas, tak to oprašuju. Manželka sice nadává, ale zase co je doma, to se počítá. Mám taky trenérskou licenci. Věřím, že mi Bohemka něco nabídne. Až se to stane, tak se rozhodnu.“