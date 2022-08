Pepo, ještě stovku. Jindřišek má zápas číslo 400. Nehraje za zásluhy, říká kouč

Jindřišek je osobností ligy. Kapitán Bohemians. Skromný chlap z drsného kraje z pod Jizerskými horami.

V sobotu večer hrál na Letné proti Spartě, které z tribun fandilo přes sedmnáct tisíc lidí. Založil akci před gólem Hronka, v defenzívě byl všude, kde měl. Bohemians vedli, Sparta po přestávce vyrovnala.

„Před zápasem jsem tu jeho čtyřstovku řešit nechtěl, ale jakmile to skončilo, tak jsem mu pogratuloval. Je to skvělý. Začal pátou stovku a já mu říkal, ať těch pět set dá. Ale že už u toho asi nebudu. Kolik už trenérů přežil, přežije tady i mě,“ smál se kouč Bohemians. „On je symbolem nesmírné vůle a oddanosti fotbalu.“

Proti němu nastoupili i o dvaadvacet let mladší protihráči Daněk s Karabcem.

Druhý nejstarším na hřišti byl o víc než sedm let mladší spoluhráč Jan Kovařík.

„Věkově k sobě nemáme daleko, Pepa mi tyká. Nikdy jsme spolu neměli žádný problém. Vlastně jednou jo. To když jsem mu chtěl v tréninku ulevit, protože ho bolelo koleno. Ale Pepa mě poslal někam, že žádný úlevy nechce,“ vzpomínal kouč Veselý, který je o tři a půl roku starší než Jindřišek.

Nejvyšší soutěž začal hrát poměrně pozdě - až ve svých dvaadvaceti. Ročník 2007/2008 strávil v Olomouci, pak byl půl roku ve Fulneku a od ledna 2009 je v Bohemians. Za ně odehrál přes tři stovky ligových utkání, nikdo jiný jich v zelenobílém dresu nezvládl víc.

V sobotu na Spartě podle údajů televize O2 TV naběhal 12 160 metrů, což bylo také nejvíc ze všech hráčů, kteří do utkání zasáhli. Nikdo další metu dvanácti kilometrů ani neatakoval.

„Pepa je jak blázen, ani zamlada mu to tak neběhalo,“ říkal se smíchem útočník Petr Hronek. „Má to prostě v sobě. Co předvádí, je neskutečné. Já i spoluhráči mu děkujeme, že tu s námi je a že nám pomáhá.“

„Moc toho nenamluví, i když své si ke hře řekne. Je to chlap, který ostatní strhává výkonem i svým projevem,“ poznamenal kouč Veselý.

„Po Spartě jsem se ho ptal, kolik zápasů ještě dá. Říkal, že už žádný cíl nemá, že už to nějak doklepe. Já bych mu věřil, že jich bude ještě padesát,“ podotkl Hronek. To je tak ještě na dvě sezony.

Jindřišek je třiadvacátým českým fotbalistou, který odehrál aspoň čtyři sta ligových utkání.

Rekordmanem je Jaroslav Šilhavý, současný reprezentační trenér jich má 465.

Brzy ho zřejmě překoná Milan Petržela ze Slovácka, který odehrál o deset duelů méně a je o dva roky mladší než Jindřišek.

Z aktivních hráčů je před Jindřiškem ještě Václav Procházka ze Zlína se 423 ligovými starty. A to je mu „teprve“ osmatřicet.