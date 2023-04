Tři zápasy, 41 kilometrů, 42 let. Fenomenální Jindřišek ohromuje

I díky defenzivnímu záložníkovi, fotbalovému poctivci Jindřiškovi, patří klokanům senzační čtvrté místo, které by po sezoně znamenalo předkolo Konferenční ligy. „Kdyby mi někdo řekl, že ze zápasů se Slováckem a Olomoucí, přímými konkurenty, budeme mít čtyři body, bral bych to,“ pravil trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

A po remíze 2:2 na Hané vyzdvihl jediného muže: „Moc hráče nechválím, ale Pepu musím. Za týden atakoval na GPS 42 kilometrů. Je to ohromné číslo, má 42 let. Smekám před ním, že to ten frajer takhle odběhá. Jsem rád, že u toho jako trenér mohu být, to je přírodní úkaz, co Pepa předvádí.“

Veselý zdůrazňuje, že jeho zasloužilý kapitán nemá nic za zásluhy. Hraje, protože je pořád platný. „Se Slováckem naběhal dvanáct kilometrů a patřil k nejlepším hráčům, v poháru na Slavii necelých sedmnáct kilometrů a teď byl zase na dvanácti. Nemá žádná privilegia, že by hrál za zásluhy. Patří k naším nejlepším hráčům na jaře.“

Když Veselý před utkáním v Olomouci zvažoval, jak po těžkém programu rozprostřít síly, udělal čtyři změny. Ponechal třeba útočníka Václava Drchala, neboť ví, že má dobrou toleranci na laktát a vydrží déle. A podobně se to má také s Jindřiškem. Rozdíl je v tom, že má o téměř dvacet let víc. „Pošetřil jsem třeba lehce zraněného Prekopa. Nechtěli jsme vše tomuto zápasu podřídit a oddělat další hráče. Sezona se nerozhodne teď,“ vysvětloval Veselý.

Zatímco o generaci mladší hráče braly křeče, Jindřišek byl jako stroj, co oddělat nelze.

„Všichni ho obdivujeme. Se Slavií měli v nohách hodně těžký zápas. Klobouk dolů,“ ocenil i třiadvacetiletý reprezentační útočník Mojmír Chytil, autor obou branek Sigmy, jenž utkání kvůli křečím nedohrál.

Také jeho zajímá Jindřiškův recept na fotbalovou dlouhověkost. Je inspirativní a za vším hledejte hlavně slovo poctivost. Vůči fotbalu, sobě i ostatním. Není snad nikdo v lize, kdo by Jindřiška nerespektoval nejen za výkony, ale i chování na trávníku.

„Je to naprosto obdivuhodné. Očekával bych, že po utkání na Slavii bude mezi prvními střídajícími, ale když vidíte, v jakém nasazení zvládl i prodloužení, a jak hrál pak proti nám dobře v prostoru, tak je to vážně dobře trénovaný a nastavený hráč,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek. „Pro něho je největší devíza, že je zdravý. Má talent na zdraví. A když to má takhle srovnané v hlavě, je schopný zvládat i tyhle koňské dávky v tomto pokročilém fotbalovém věku.“

A když Jindřišek přidá i trefu, bude bývalý hráč Jablonce či Olomouce nejstarším střelcem v historii samostatné české ligy. Ale o to mu nejde, na penalty se nehrne, když si věří mladí. Úkaz Josef si jede to svoje a je na něj spolehnutí. Evropské poháry by byly pro něj tou nejkrásnější odměnou.

Nejde mu to nepřát, co říkáte?