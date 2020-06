Neměli teplou vodu, ani na rohlík. Dnes je jméno Jindřiška vedle Kollera

, aktualizováno

Je jich sedm. Zlatka nejstarší, jméno dostala po mamince. Pak se narodili Jirka a Luboš. Prostřední byl Pepa, po něm ještě Jarmilka, Vláďa a Míša. Tři ségry, čtyři bráchové. To všechno od Jindřišků. Teda skoro. „Naši se rozvedli, maminka bývala sama, peněz málo. Čtrnáct dní do výplaty a my neměli na rohlík. Doma v Plavech suchý záchod, teplá voda pro umytí se ohřívala na kamnech. Ale neměnil bych,“ říká Josef Jindřišek, kapitán fotbalových Bohemians.