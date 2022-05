Jindřišek: Ještě není konec světa. Ale boj o záchranu se naučit nedá

Od svého nájemníka utrpěli Bohemians v Ďolíčku porážky 0:3, 1:2 a teď naposledy ve skupině o záchranu v ligové nadstavbě 0:1.

„První zápas jsme dostali trojku, druhý byl jedna dva. To už bylo vyrovnanější, ale trestali naše chyby. A teď také rozhodla standardní situace. Takové chyby nás často sráží,“ poznamenal Jindřišek.

Bohemians měli do zápasu dobrý vstup, jenže po rohovém kopu v osmé minutě dal vítězný gól Pardubic stoper Robin Hranáč.

„První poločas jsme pak dohrávali v totální křeči. Patřilo to k tomu nejhoršímu, co se pod mým vedením odehrálo,“ kroutil hlavou trenér Jaroslav Veselý, který i po šestém zápase v roli hlavního kouče stále čeká na první výhru.

„Ve druhé půli jsme přeskupili řady a vytvořili si tlak i šance, ale pokud doma nevstřelíte branku, nemůžete pomýšlet na úspěch. Pardubice tyhle zápasy umí dlouhodobě. Dát jeden gól, vytěžit z minima maximum a chytře to dohrát,“ dodal.

Pardubičtí fotbalisté navázali na výhru v Jablonci a vymanili se z barážových příček, zato Bohemians se na ně propadli.

„Je to komplikace, neskáčeme radostí, protože se chceme zachránit. V tuhle chvíli žijeme, jsou před námi tři utkání. Nevíme, kolik bodů nám bude stačit. Všichni hrají spolu a mohou se obírat navzájem. My chceme vyhrát každý zápas, to se nemění,“ prohlásil Veselý.

A pokračoval: „Vypadá to černě, ale stejně to vypadalo před nadstavbou i pro Pardubice. Jediný Zlín má trochu lepší pozici, ti ostatní si rozhodně nemohou říct, že mají vystaráno.“

Tabulka skupiny o záchranu je pořád dost nahuštěná a příští kolo může pořadím zase pořádně zamíchat. Jen poslední Karviná už ví, že příští sezonu stráví ve druhé lize. Ostatní čeká ještě lítý boj.

Bohemians pojedou dvakrát za sebou ven, nejprve je čeká Zlín a pak Jablonec. A na Zlín se jim letos v sezoně dařilo: na jeho stadionu vyhráli 3:1, doma pak 1:0.

„Můžeme si říct, že se nám tam daří, ale na statistiky nevěřím - rozhoduje se na hřišti. A možná, že se nám bude hrát lépe venku. Věřím, že jsme schopní o to zabojovat. Jestli to bude v posledním kole, nebo v baráži? Se vším, co bude znamenat záchranu, budu spokojený. Vím, že to nezní hezky, ale záchrana je jediný cíl,“ má jasno Veselý.

„Co se s hráči bavím, většina je odhodlaná. V téhle situaci už byli. Pro polovinu mužstva to není nic nového,“ řekl.

Jaké to je rvát se o záchranu, ví i Jindřišek. Před třemi lety odvracel baráž gólem v poslední minutě nastavení. I díky tomu mohl dál sbírat prvoligové starty v zelenobílém dresu, kterých má už přes tři stovky. Je klubovým rekordmanem a hrající legendou.

„Každý to snášíme jinak, nedá se na to zvyknout. Nedá se přesně vědět, co v boji o záchranu dělat. Musíme se o to porvat, na tréninku se pochválit, povzbudit se, když se nám něco nepovede, zvednout sebevědomí. Pak se to otočí,“ věří Jindřišek.