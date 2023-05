Kdo jiný než on. Jindřišek je nový nejstarší střelec, gól věnoval zesnulé mamince

1. Josef Jindřišek 42 let, 2 měsíce, 16 dní Bohemians Praha

2. Tomáš Hübschman 41 let, 7 měsíců, 1 den Jablonec

3. Pavel Zavadil 41 let, 3 měsíce, 12 dní Opava

4. Marek Matějovský 40 let, 8 měsíců, 21 dní Mladá Boleslav

5. Dalibor Slezák 39 let, 9 měsíců, 21 dní Bohemians Praha