Jindřišek vévodí Bohemians v počtu startů, ale... Potřebovali jsme body, řekl

„Ale je to jenom statistika. My jsme hlavně potřebovali uhrát body, a to se nepovedlo,“ řekl zklamaně po porážce 0:1.

„Kdybychom uhráli aspoň bod, v kabině se usmíváme a radujeme, protože ze Slavie se jen tak nevozí,“ dodal.

„Myslím, že jsme ale byli vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě musíme uznat, že Slavia má kvalitu. To se ukázalo u té Olayinkovy branky - natáhl nohu a dal gól,“ uznal Jindřišek.

I Prokešovi před 36 lety rekordní zápas zhořkl. Bohemians na dálku bojovali o titul se Spartou a proti Trnavě by jim k němu stačil bod, jenže prohráli 0:1.

Bohemians Praha 1905 Prvoligové starty 1. Josef Jindřišek 295

2. Zdeněk Prokeš 294

3. David Bartek 278

4. František Jakubec 260

5. Antonín Panenka 230

Tučně jsou označeni aktivní hráči.

Devatenáctinásobný československý reprezentant Zdeněk Prokeš za vršovický klub odehrál jedenáct sezon, včetně té mistrovské 1982/1983.

Jindřišek do tehdy druholigových Bohemians přišel před koncem roku 2008 z Olomouce. „Je to univerzální defenzivní hráč, můžeme ho využít na obou krajích obrany i jako defenzivního záložníka,“ řekl tehdejší trenér Pavel Hoftych.

S jeho pomocí se Bohemians vrátili na prvoligové trávníky, které od té doby opustili jen na ročník 2012/2013. Zpátky nahoru jim Jindřišek pomohl pěti góly.

Z krajního obránce se stal kovaným středním záložníkem s nevyčerpatelným fyzickým fondem. I teď v 41 letech odběhal prakticky celé utkání (střídal v 87. minutě) na hřišti Slavie, která patří k nejlépe kondičně připraveným týmům ligy.

A že Jindřiškův rekordní 295. start vyšel zrovna na vršovické derby? Mohl přijít už minulý týden proti Zlínu, jenže do hry se nedostal.

„Ale já se za tím rekordem nehnal,“ pokrčil rameny. „Věděl jsem, že mi chybí jeden start na to, abych se osamostatnil. Do konce sezony bych ho určitě udělal. Tak to vyšlo na tenhle zápas. Kdybychom odjížděli aspoň s bodem, bylo by to hezčí.“

Ani samotné dorovnání Prokeše před dvěma týdny příliš radosti Jindřiškovi nepřineslo. V Teplicích totiž Bohemians prohráli 0:1.

„Uvědomoval jsem si, že jsem pana Prokeše dorovnal. Ale tam jsem byl hodně naštvaný, protože jsme měli minimálně na bod. Ale vážím si toho. Došel jsem k tomu, že se po desítkách let ten rekord změnil. Uvidíme, na jakém čísle se zastavím,“ řekl.

A jestli plánuje oslavu? „Něco v hlavě mám, ale které číslo oslavit, nevím. Třístovku? Teď spíš přemýšlím nad jednotlivými zápasy. Musíme se už bodově zvednout,“ ví nejstarší hráč ligy.

Z posledních šesti ligových zápasů Bohemians prohráli pět a v tabulce jsou dvanáctí. V příštím kole doma přivítají Baník Ostrava.