Slávistický šéf Tvrdík: Museli bychom zvažovat, jestli vůbec jít do pohárů

Slavia může být v Česku prvním týmem, který využije nová opatření směrem k fotbalu. Brzy začne platit manuál, že v případě nakaženého hráče nepošle hygienická stanice do karantény celé mužstvo.

„Pro nás je to extrémně dobrá zpráva. Konkrétně pro Slavii to znamená, že pokud budou všechny testy negativní, tým by mohl ve středu ven z karantény a mohl by se připravovat na start ligy i mezinárodních soutěží,“ řekl Tvrdík novinářům po pondělním jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem.

Zástupci klubů a vedení ligy se sešli s premiérem i hlavni hygieničkou Jarmilou Rážovou, aby řešili situaci kolem koronaviru.

Ta současná, kdy kvůli jednomu nakaženému hráči musí do karantény i všichni ostatní, ačkoli jsou zdraví, je pro fotbal i všechny ostatní kolektivní sporty likvidační.

„Schůzka pro nás nebyla ani tak o ekonomice, jakkoli jsme se jí také dotkli, ale vůbec o možnosti hrát fotbal,“ zdůraznil Tvrdík.

„Musím panu premiérovi poděkovat za to, že si našel takhle rychle na schůzku čas. Protiepidemický manuál máme hotový a jsme domluveni, že ve chvíli, kdy bude předložen hlavní hygieničce, tak ta ho obratem schválí, protože byl připravován s hygienickou službou,“ podotkl Tvrdík.

„Rozhodně to není tak, že dostáváme výjimku proti ostatním občanům země. My budeme investovat do nákladů na zabránění šíření epidemie. V případě, že opatření opravdu dodržíme, tak je příslib takový, že hygienická opatření budou přijata nejdéle ve středu.“

V ten den se Slavii uleví. Kvůli jednomu nakaženému hráči tým předčasně ukončil soustředění v Rakousku a po návratu do Prahy ho přidělený hygienik poslal do karantény. Hráči sice mohou společně trénovat, ale jinak jsou od minulé středy v izolaci.

„Pan předseda vlády se nechal informovat, jak funguje fotbal v souvislosti s hygienickými opatřeními a jak se přistupuje k podobným problémům v ostatních ligách v Evropě. A tam vidíme, že když jsou opatření přijata a kluby se podrobí testům, tak je hygienici nechávají hrát,“ poznamenal Tvrdík.

Například minulý týden Atlético Madrid před cestou ke čtvrtfinále Ligy mistrů mělo v týmu dva nakažené hráče. Ostatní se podrobili dalším testům. Když vyšli negativní, tým odletěl do Lisabonu k zápasu proti Lipsku a odehrál ho.

Stejná situace už brzy bude platit i v Česku.

Milan Hnilička @MilanHnilicka Ranní jednání ve @strakovka s hygieniky, zástupci Slavie, Sparty, Plzně, Liberce a LFA ⬇️ Teď s @AndrejBabis pokračujeme na Radě vlády pro zdravotní rizika, řešíme ostatní profi i amatérské sporty. https://t.co/ZKhUkTMwKa oblíbit odpovědět

„Dnešek pro nás znamená, že bude možné hrát fotbal. Jinak bychom museli zvažovat, jestli pro nás má soutěž vůbec smysl. Jestli budeme do evropských pohárů investovat, jestli do nich vůbec budeme vstupovat,“ upozornil Tvrdík.

Vedle karantény Tvrdík a spol. na vládě rovněž řešili finanční pomoc ze strany státy za ztráty, které klubům způsobila vládní opatření. A také počet fanoušků na tribunách.

„Náklady budou stoupat, jestliže budeme přijímat další opatření. Může to být i víc než deset milionů. Ale chceme hrát, chceme dělat radost fanouškům. A jestli nám stát přispěje na ušlé ztráty, budeme rádi,“ řekl Tvrdík. „Některé věci se vyřešily hned, o některých budeme dál jednat.“

V závěru minulého ročníku mohly kluby do hlediště pustit jen omezený počet fanoušků, který odpovídal přibližně čtvrtině kapacity.

U největších stadionů po odečtení osob nezbytně nutných k zajištění utkání a partnerů klubu šlo asi o čtyři tisíce diváků. Od nové sezony by se to mohlo změnit.

„Řešili jsme to, že zejména u velkých klubů, u Sparty, Slavie, Baníku i částečně Plzně, by mohla být čtvrtina kapacity stadionu navýšena. Ale vedli jsme diskusi o tom, že by měli diváci při zápasech roušky. Je to otevřené, jednání budou pokračovat. Ale určitou naději vidíme i v tomto momentu,“ řekl Tvrdík.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Dodrzet cely protiepidemicky manual, ktery ma 22 stran, nebude pro kluby nic jednoducheho. Je to i velmi nakladne. Ale za moznost udrzet profesionalni fotbalove souteze v chodu to stoji! https://t.co/30hIQqugl6 oblíbit odpovědět

Manuál, který se kluby zavázaly dodržovat, má dvaadvacet stran.

Je v něm například zaneseno, že hráči, trenéři i realizačními týmy se testům na koronavirus podrobí před každým zápasem.

Hráči mají minimalizovat čas strávený v kabině před tréninkem i po něm. Budou rozděleni do několika čtyř až osmičlenných skupin, které budou mít svou šatnu i sprchu.

Při utkání je doporučeno, aby hráči základní sestavy a náhradníci byli v oddělených místnostech, pokud to bude možné.