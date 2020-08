Takhle fotbal znemožníme. Tvrdík o karanténě Slavie i plánované schůzce s Babišem

Jediný pozitivní případ v kádru fotbalové Slavie způsobil, že do karantény v úterý šmahem zamířilo jedenašedesát osob. Hráči, realizační tým, někteří zaměstnanci a nejužší vedení klubu i agenti, kteří soustředění mistra v Rakousku o víkendu navštívili.

„Uvědomujeme si, že proti zbytku veřejnosti nejsme jakkoli privilegovanou skupinou, ale podobně přísná opatření mohou fotbal zcela znemožnit,“ varuje v rozhovoru, který vznikal korespondenční formou, Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.



Ta se z nařízení pražské hygieny musí izolovat do pondělí 24. srpna, a byť se v případě negativních výsledků při pátečních kontrolních testech může vrátit k omezené tréninkové přípravě, zápasy hrát nesmí. Proto nový ročník fotbalové ligy pravděpodobně příští víkend odstartuje bez obhájce.

Nebo je podle vás možné rozhodnutí hygieny ještě zvrátit?

Na výslovnou otázku, zda budeme schopni 23. srpna v Českých Budějovicích nastoupit, jsme dostali zápornou odpověď, ale chceme o dalším postupu nejen s hygieniky dále jednat. Rada vlády pro zdravotní rizika by měla projednávat tzv. Kubův návrh na zkrácení preventivní karanténní lhůty ze čtrnácti na osm až deset dnů. Podpořil ho i Roman Prymula nebo představitelé hygienické služby. Pořád věříme, že se situace může změnit, i když délka a rozsah karantény jsou pro nás velmi nemilé překvapení.

Jak probíhá komunikace klubu s hygienickou stanicí?

Po zjištění pozitivního případu jsme situaci konzultovali s ministerstvem zdravotnictví i pražskou hygienou. Doporučili nám návrat do České republiky a přesun s dodržením odpovídajících hygienických norem. Následně nás kontaktoval vedoucí oddělení protiepidemické služby pro územní obvod městské části Praha 10 a klubu bylo nařízeno provést povinné karanténní opatření do 24. srpna, kdy by se měl uskutečnit výstupní covid test. Hráči a realizační tým navíc čekají na výsledek pátečních testů. Pokud budou negativní, měl by být týmu povolen dílčí tréninkový proces.

Přesto to přípravu týmu na novou sezonu jistě nepříjemně ovlivní.

Pokud bude trénink v pátek znovu obnoven, není to tak velká tragédie. Máme silný a bojovný tým, který je schopen tuto nepříjemnost překonat. Ale pro klub jsou to samozřejmě další a další vynaložené náklady: na testování, na zrušený přípravný kemp, na oddělené ubytování účastníků soustředění od jejich rodin a další. Na druhou stranu nemůžeme ztratit optimismus. Dohrávku minulé sezony jsme také začínali podobným způsobem a byl z toho titul. Tradice se mají dodržovat.

Tehdy – před květnovým restartem – jste měli v týmu také nakaženého hráče, ale po kontrolních testech zbytek mužstva mohl normálně fungovat. Tušíte, proč nyní hygienici rozhodli jinak?

To je spíš otázka na ně, já odborník nejsem. Případový epidemiolog je stejný jako v květnu. Jestli tomu však dobře rozumím, každý případ je posuzován individuálně. Testy v květnu byly prováděny před zahájením plnohodnotného tréninkového procesu a kontakt hráče se zbytkem týmu byl minimální. Tentokrát se nakažený účastnil od minulého úterý celého soustředění, jeden z dalších hráčů má navíc teplotu a příznaky jiného onemocnění, byť covid zřejmě nelze úplně vyloučit. Asi proto jsou hygienici opatrní. Problém nevidím u případového epidemiologa, ten postupuje dle obecně platných norem. Musí se však změnit předpisová báze.

Tlačíte společně s vedením ligy a jejím šéfem Dušanem Svobodou na příslušné orgány, aby se pravidla pozměnila?

Dušan Svoboda se zavázal, že svou komunikaci s kluby zlepší, a já jsem rád, že své slovo drží. Jen za včerejšek jsme spolu hovořili asi pětkrát. Domluvili jsme se, že společně s vedením LFA a představiteli klubů hrajících mezinárodní soutěže požádáme o schůzku premiéra Andreje Babiše, který je také předsedou vládní Rady pro zdravotní rizika. Jednáme se členy vlády, předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou, ministerstvem zdravotnictví a hygienickou službou.

Jaké jsou vaše požadavky?

Bavíme se o úpravě podmínek karantény pro fotbal a kolektivní sporty obecně, počty diváků a nejnověji také alespoň o částečné kompenzaci vznikajících ztrát. Profesionální kluby jsou firmy jako každé jiné.

Co kdyby se aktuální situace opakovala třeba za měsíc, kdy má Slavia i další české týmy vstoupit do evropských pohárů?

To si vůbec neumím představit. Nemožné. Bylo to právě jedno z mých témat při návštěvě za klubem v Rakousku. A to jsme ještě netušili, jak aktuální se stane.

Na sociálních sítích jste psal o nutnosti sebekázně všech hráčů i jejich rodin.

Jsme jako klub připraveni k mimořádným opatřením, jakým je například společná izolace týmu v přiměřené době před samotnými zápasy. Dodrželi jsme všechno, co je uloženo, naše vnitřní opatření jsou dokonce přísnější, ale stejně to nestačilo na to, aby do karantény šel pouze nakažený hráč. Podzim přitom může přinést obrovské finanční prostředky hned pro pět klubů. Přes ně dál do českého fotbalu, pro který jsou příjmy z evropských pohárů zcela zásadní. Hraje se i o koeficient a počet nasazených klubů v dalších letech. Budeme jednat s hygieniky, co je nutné splnit, abychom s jistotou mohli zápasy mezinárodních pohárů absolvovat, musíme společně najít řešení.

Jaké?

Byl bych rád, kdybychom se inspirovali u některých západních zemí. Je nezbytné hledat řešení, která příliš nezvýší zdravotní rizika a umožní normální fungování společnosti, nejen fotbalu. Nevěřím v úplnou eliminaci viru, musíme se s ním naučit žít. Jestli by se souběžně stalo to, co Slavii, několika fotbalovým klubům zároveň a platila by takto přísná pravidla, fotbal by hrát nešlo.

Vedení domácí ligy si zatím odsouhlasilo pravidelné testování před každým kolem.

Což je opatření přiměřené době, ve které žijeme. Konzultovali jsme ho a jednoznačně ho podporujeme.

A jak to bude s diváky na stadionech?

Původní informace byla, že od září dojde k rozšíření počtu návštěvníků až na polovinu kapacity stadionu. Vývoj pandemie je však takový, že budeme rádi za zachování současného stavu. Jen občas nechápu rozdílný přístup k fotbalu a jiným sportovním či kulturním aktivitám. I tohle je téma, které chceme s předsedou vlády řešit, jestli si na fotbal najde čas.