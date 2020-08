Nejen fotbal. Karantény pro celé týmy kvůli koronaviru končí ve všech sportech

Jako první se dnes na změně pravidel dohodli s premiérem Andrejem Babišem představitelé fotbalové ligy. Hnilička následně se stejným návrhem pro celé sportovní prostředí uspěl při jednání rady vlády pro zdravotní rizika.

Milan Hnilička @MilanHnilicka Výsledek dnešního jednání: V případě pozitivního nálezu COVID 19 u člena sportovního týmu bude okamžitě testován celý tým a v případě negativních výsledků u ostatních bude izolován pouze daný jedinec a zbytek týmu může pokračovat v činnosti.Týká se to celého sportovního prostředí oblíbit odpovědět

Dosud platilo, že v případě pozitivního nálezu putoval na dva týdny do karantény celý tým, i když se u ostatních hráčů infekce neprokázala. To znemožnilo dohrání nejvyšší fotbalové ligy a výrazně by to komplikovalo jakékoli další soutěže v týmových sportech.

Nyní to už platit nebude. „V případě pozitivního nálezu covid-19 u člena sportovního týmu bude okamžitě testován celý tým a v případě negativních výsledků u ostatních bude izolován pouze daný jedinec a zbytek týmu může pokračovat v činnosti,“ uvedl Hnilička. Zdůraznil, že se to týká celého sportovního prostředí.

Dosud musela v případě výskytu nákazy koronavirem ve sportovních klubech do karantény na dva týdny celá mužstva. Například fotbalisté Slavie kvůli jednomu případu covidu-19 museli v minulém týdnu předčasně ukončit soustředění v Rakousku, kvůli karanténám v Karviné a Opavě se zase v uplynulé sezoně nedohrála nadstavbová skupina o záchranu.

Karanténa pro celé fotbalové týmy není v Evropě obvyklá. Z poslední doby je nejznámějším případem kauza Atlética Madrid, kde se nakazili dva hráči, ale zbytek týmu po negativních testech začátkem srpna vzápětí odletěl na finálový turnaj Ligy mistrů do Portugalska.

S vládou a Národní sportovní agenturou jednají na základě předchozí dohody obou sportovních odvětví spolu s fotbalisty souběžně i hokejisté. Ti však na nějaký zásadní výstup zatím ještě čekají.

„Některá jednání probíhají společně, jiná zvlášť. Sportovní, organizační ani finanční podmínky nejsou v obou sportech stejné, takže úplně stejný model převzít nemůžeme,“ uvedl pro ČTK tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.