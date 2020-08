Extraliga (zatím) nejásá. Straší ji drahé testování a hlavně prázdné stadiony

Na ranní schůzi zástupců fotbalové ligy s premiérem Andrejem Babišem bylo rozhodnuto, že v případě výskytu nákazy koronaviru už nepůjde do povinné karantény celé mužstvo, nýbrž jen dotyčný jedinec. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička později v pondělí oznámil, že za podmínky negativních testů ostatních členů družstva odpadá povinná karanténa také v ostatních sportech.

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček ještě ráno avizoval, že se zástupci hokeje setkají během týdne s fotbalovými kolegy a projednají další společné kroky. Vše mělo nakonec mnohem rychlejší spád, než se čekalo.

„Otázkou však zůstává, jestli uvolnění nebude podmíněno testováním před každým zápasem, jako tomu je ve fotbale,“ připouští Řezníček v rozhovoru pro iDNES.cz. „Nevím, zda by to bylo v hokeji vůbec reálné. Hraje se třikrát týdně, ne-li čtyřikrát, a finanční náklady na testování jsou obrovské. Nedokážu říct, jestli jsou hokejové kluby ochotné investovat dva miliony korun do testování.“

Ve skutečnosti by ale byla částka znatelně vyšší, sečte-li se zhruba čtyřicet testovaných osob za klub (hráči + realizační tým), cena za jeden test 1 700 korun a 52 kol základní části. „Testování celého týmu tak vyjde na více než 3,5 milionu korun za sezonu, a to bereme v potaz jen základní část,“ potvrzuje generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Zatím však není jasné, jak často by se musely extraligové a další celky nechávat testovat. „Četnost testování bude předmětem příštích jednání,“ napsal Hnilička na svůj twitterový účet.

Ještě více než náklady spojené s testováním ale extraligové kluby dál straší jiná restrikce. Omezení divácké návštěvnosti by dovolilo na většině zimních stadionů návštěvu jen kolem tisícovky návštěvníků (ve větších halách až 2 500) a obrovské ztráty ze vstupného by byly pro některé kluby likvidační.

„Je to stěžejní problém pro extraligu,“ souhlasí Řezníček. Téma už minulý týden řešila Asociace profesionálních klubů (APK), nicméně zatím nedošla k návrhu, který by situaci řešil. Jendou z variant zůstává odložení startu extraligového ročníku, který je zatím naplánován na polovinu září.

K posunutí začátku sezony už ostatně sáhli třeba ve Švýcarsku nebo Finsku, neboť tam svazy dostaly garanci toho, že se od října budou moct konat události s větším počtem přítomných diváků.

V Česku zatím žádná taková záruka neexistuje. „Je otázkou, jestli se vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví odhodlá ve spolupráci s hygienou omezení na stadionech uvolnit. V opačném případě to klubům finančně nedává smysl,“ zopakoval Řezníček.