Doufám, že Plzeň i Slavia své duely odehrají, říká šéf fotbalové ligy

Viktoria, která ve středu oznámila jednoho nakaženého hráče, má příští týden nastoupit v nizozemském Alkmaaru. Tento pátek navíc právě jejím zápasem s Opavou startuje nový ročník Fortuna ligy.

„Věřím, že první kolo bude odehráno kompletně. Hrozilo i to, že by se muselo odložit utkání Slavie. Ale doufám, že Slavia i Viktorka budou schopné utkání odehrát,“ uvedl Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA), jež v Česku řídí profesionální soutěže.



Videorozhodčí: Přehlednější pro fanoušky LFA ve spolupráci s Komisí rozhodčích pracuje na lepší informovanosti příznivců na tribunách. „Od prvního kola před každým utkáním poběží klip s upozorněním na čtyři situace, které VAR zkoumá, abychom fanoušky edukovali,“ říká tiskový mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

„Výhledově se budeme snažit o to, abychom na stadionu s videorozhodčím v akci fanoušky informovali, co konkrétně video aktuálně přezkoumává,“ dodal s tím, že první testování by mělo proběhnout na úvodním utkání Plzně.

Plzeňští ve čtvrtek absolvují kontrolní přetestování a pokud budou výsledky negativní, bude se v pátek normálně hrát. „Je to tak,“ potvrdil Svoboda. „Další varianty máme rozpracované. V okamžiku, kdy by se tam objevil další pozitivní nález, tak nejbližší kontakty by musely být znovu přetestovány. Ten hráč by musel jít do izolace,“ připomněl nastavená pravidla.

„Vzhledem k tomu, že dnes je čtvrtek a to přetestování by se nestihlo udělat do zítřejšího zápasu, pak bychom řešili otázku odložení zápasu. Jestli o den, nebo na pozdější termín,“ pokračoval Svoboda.



Na tiskové konferenci před sezonou často připomínal, že je spokojený s výsledkem pondělního jednání, na němž se zástupci fotbalu sešli s představiteli vlády v čele s premiérem Babišem. Právě tato schůzka pomohla změnit dosavadní karanténní opatření, kvůli nimž se mimo jiné nepovedlo dokončit předchozí ročník.

Do izolace kvůli byť jednomu nakaženému mířil celý tým, nyní je plošná karanténa zrušena ve všech sportech na všech úrovních, pokud ostatní členové týmu absolvují testy s negativním výsledkem.

Před začátkem prvoligových klání je v podobné situaci jako Plzeň i mistrovská Slavia, která kvůli pozitivnímu testu odjela ze soustředění v Rakousku. Další dvě várky kontrolních odběrů však dopadly dobře, pokud Pražané úspěšně projdou i testy v sobotu, budou moci v neděli proti Českým Budějovicím hrát.

A co kdyby se nakažených v jednom mužstvu objevilo víc? Přesný počet lidí, kterým by se automaticky nařizovala plošná karanténa pro celý tým, není dán. Svoboda doufá, že takové situaci se podaří předejít díky manuálu, který kluby před sezonou dostaly, a s ním souvisejícími opatřeními.

Hráči a trenéři by na hotelech měli bydlet po jednom, před zápasy se převlékat v několika místnostech, přísné podmínky svazují i cestování na zápasy...

„Věříme, že vzhledem k opatřením včetně testování hráčů a realizačních týmů před každým zápasem by to rozšíření v mužstvech bylo minimální, i když tam ta nákaza bude. Věřím, že kluby opatření dodržovat budou. V květnu, v červnu jsem u některých cítil trochu rozvolněnější přístup k této věci, teď jim snad došlo, že komplikace s karanténou a tak dále jsou tak velké, že snad nikomu nestojí za to, aby na to rezignoval,“ podotkl Svoboda.