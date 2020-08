Kolem Slavie panují zmatky. Jde tým na dva týdny do karantény?

„Karanténa Slavie s možností dílčího tréninkového procesu podle výsledku pátečních testů je předběžně nařízena do 24. srpna,“ napsal Tvrdík na svůj twitterový účet v úterý večer.

Karantena Slavie s moznosti dilciho treninkoveho procesu podle vysledku patecnich testu je predbezne narizena do 24.8.2020  — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 11, 2020

Slávistickou obec, fanoušky především, zachvátila panika a obrovské naštvání. „Kvůli jednomu nakaženému hráči, přece není možné poslat celý tým do karantény. To je konec profesionálního fotbalu v Česku,“ zoufali si a zlobili se na sociálních sítích.

„Nevím, co tím pan Tvrdík myslel,“ reagovala na dotaz iDNES.cz Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Pořád totiž platí situace z úterního poledne. Slavia oznámila, že během soustředění v Rakousku přinesly kontrolní testy na koronavirus jeden pozitivní výsledek. Nakažený hráč byl od soboty v izolaci.

Slavia zrušila večerní zápas se Sturmem Graz, soustředění předčasně ukončila a vydala se do Prahy.

„Po návratu by měl celý tým zůstat v izolaci a podle dalších vyšetření bude postupováno dál. Nechci předjímat, jestli půjde do karantény celé mužstvo, budeme se snažit, aby tomu tak nebylo, ale nejprve musíme počkat na výsledky,“ prohlásila Jágrová.

O několik hodin později se však do případu vložil šéf Tvrdík. A zároveň oznámil, že „v karanténě skončila většina členů klubového představenstva, kteří tým o víkendu v Rakousku pracovně navštívili.“

Vzhledem k tomu, ze v karantene skoncila i vetsina clenu predstavenstva SK Slavia, kteri tym o vikendu v Rakousku pracovne navstivili, tiskova konference z 20/8 se odklada. pic.twitter.com/QDeoqtlxSG — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 11, 2020

Je to dvoutýdenní karanténa? Nebo jen předběžná izolace, než budou známy výsledky pátečních testů?

Podle ředitelky pražské hygieny by se další kroky měly učinit až právě po výsledcích dalších testů. Pokud se nemocí covid-19 nakazí další hráči, hygiena rozhodne, jak s týmem naloží. Není jasné, kolik by muselo být nemocných, aby do karantény musel celý tým.