KOMENTÁŘ: Další brak. Priske hraje o čas a Sparta by mu ho měla dopřát

Jenže Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, z téhle scény nechtěně udělal rituál. A když se opakoval i v sobotu po odstrašujícím výkonu a bezbrankové remíze se Zlínem, místo podpory už z tribun zněl ohlušující pískot.

Není divu. Sparta dál produkuje fotbalový brak, léčba dánským expertem nezabírá. Z pohárů tým vylétl při první příležitosti, během sedmi ligových kol čtyřikrát ztratil body a Plzeň se Slavií, se kterými se sparťané chtěli měřit, už zase v tabulce odskakují. Tak co s tím?

„Nejsme kouzelníci,“ hájil se v sobotu Priske. „Všichni děláme vše pro to, aby se hra i výsledky zlepšily, ale nejde to lusknutím prstu.“

Priske logicky hraje o čas. A zatím jeho argument jakžtakž obstojí.

Dokážete za necelé tři měsíce postavit na nohy skomírající firmu?

Přeměnit chátrající vilu na luxusní sídlo?

Nebo secvičit s nesourodým hereckým ansámblem dokonalé divadelní představení?

Pokud ano, pak klobouk dolů. Priske podobné zázraky na počkání neumí, to už můžeme říct.

Pracuje s kádrem, v němž najdete pár vynikajících hráčů, několik talentovaných a spoustu průměrných. Věděl, jaký materiál dostane k dispozici, a teď je na něm, aby ukázal, že zvládne tým posouvat.

Co taky Spartě zbývá jiného než být projednou trpělivá?

Priske má přece být koučem pro koncepční práci, proto si ho na Letné vybrali. Źádný dobrodruh v obleku za statisíce s nulovým know-how, jakým byl Ital Stramaccioni, se kterým se draze sekli.

Pokud by už teď měli začít uvažovat o tom, že to má kouč nahnuté, byla by to chyba. Právě to je totiž jedna z věcí, která Spartu dlouhodobě brzdí. I proto, že často skáče z extrému do extrému a téměř každou krizi řeší vyhazovem trenéra, nemá za posledních osm let jediný titul.

Jako by roky nemohla pochopit, že když si naplánuje trasu a uvěří, že ji dovede k cíli, přece z ní nemůže sejít hned na prvním rozcestí.

Vůbec to neznamená, že by měla přehlížet problémy: těch má dost na všech úrovních. Ale ty, které ji trápí na hřišti, musí nechat řešit Priskeho.

Že u toho bude dánský kouč schytávat kritiku a že i dlouho trpěliví fanoušci na něj budou pískat, s tím musí počítat. Klid na práci ve Spartě rozhodně nedostane, zvlášť pokud bude tým hrát tak mizerně jako v posledních týdnech a bude dál tak předvídatelný.

Recept na Spartu je totiž zatím poměrně jednoduchý. Dokonce i podprůměrnému Zlínu stačilo držet se taktického plánu: nasadil pět obránců a nutil Spartu útočit po krajích, odkud moc nebezpečných centrů nepřilétlo.

Pokud se Priske ze zpackaných zápasů rychle nepoučí, nemůže se divit ani tomu, že mu kdekdo bude předhazovat konec minulého angažmá v Antverpách: tam se loučil po neshodách s klubovým prezidentem a ani po roce nedokázal tým v žádném ohledu pozvednout.

Ale Sparta by teď měla vydržet a dopřát trenérovi čas. Ukázala na něj přece i proto, že slavil titul a postup do Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem, kde se pracuje koncepčně a bez veletočů.

Tak ať to na Letné zkusí podobně.

Jinou možnost vlastně ani nemají.